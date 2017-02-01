Ледоколы из Владивостока меняют друг друга на вахте в Охотоморье

Ледокол «Магадан», накануне покинувший Владивосток, завтра, 2 февраля, ожидается в столице Колымского края. Судно идёт на смену другому приморскому ледоколу – «Капитану Хлебникову» с тем, чтобы работать на проводке судов в Охотском море. Об этом сообщили в Дальневосточном бассейновом филиале Росморпорта.

«Капитан Хлебников» сейчас держит курс к берегам Сахалина, в порт Пригородное, где планирует помочь нефтетанкерам и газовозам. В Охотоморье он осуществлял ледокольную проводку с декабря прошлого года. «Магадан» призван сменить его на этой непростой вахте – в четверг судно ожидается в порту Магадана. Как уточнили в компании, ледокол планируется задействовать в данном районе до середины мая, в зависимости от обстановки.

Между тем ещё один бывший ледокол Дальневосточного морского пароходства, «Адмирал Макаров», предпочёл зимовке во льдах под Певеком активное мореплавание. Как сообщили в Росморпорте, судно покинуло Чаунскую губу и последовало на восток для дальнейшей работы в интересах предприятия. Остальные участники «блокадного» каравана, о котором рассказывало РИА «Восток-Медиа», остаются у берегов Чукотки до лучших времён.