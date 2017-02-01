Шпорт хочет расширить границы Хабаровского края за счёт своего гектара

По его словам, можно взять земельный участок на границе с Приморьем и тем самым увеличить территорию

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт пока не оформил «дальневосточный гектар» — он будет присматриваться к территориям, которые останутся после того, как местные жители разберут самые привлекательные. В планах у главы региона — взять два участка: на себя и на супругу. Вячеслав Шпорт пока не определился с муниципальным районом, в котором оформит заявку, но озвучил вариант, благодаря которому расширит территорию края.

«Я думаю сейчас, где его взять. Я специально его не брал, чтобы не сказали, что выбрал самый лучший. Пусть мне лучше достанется непривлекательный, чтобы мы вместе сделали его привлекательным. А, может быть, я возьму гектар в Приморском крае, близко к нашим границам, и тем самым увеличу территорию Хабаровского края», — рассказал журналистам Вячеслав Шпорт.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с сегодняшнего дня, 1 февраля, началась реализация третьего этапа закона о «дальневосточном гектаре». Теперь оформить заявку на получение бесплатного участка на Дальнем Востоке может любой житель России. По словам губернатора, в систему сегодня уже поступила одна заявка не из Хабаровского края — желание взять землю в регионе в своё пользование изъявил житель Якутии. Основной наплыв ожидается во второй половине дня — в то время, когда проснутся граждане в западной части страны.

«Всего в Хабаровском крае, если взять в процентном соотношении, где-то 47-48 % земель мы можем выделить под гектары. Это большая цифра, почти половина. Конечно, это и земли, где есть сопки, болота. Но, в общем, чуть меньше половины территории можно раздать», — сообщил Вячеслав Шпорт.

Ранее агентство сообщало, что спикер регионального парламента Сергей Луговской уже подал заявку на «дальневосточный гектар». По его словам, так он хочет помочь федеральному проекту. Председатель Законодательной Думы Хабаровского края выбрал себе землю в районе имени Лазо, однако пока не решил, как будет её использовать. Сегодня оформить участок можно не только дома, но и в региональных МФЦ. Там появились специализированные окна, в которых граждане подают заявки на «гектар». Жителям края помогают сотрудники, которые прошли обучение по вопросам оформления земли в рамках проекта.