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С этого дня любой россиянин может подать заявку на бесплатный гектар

С этого дня любой россиянин может подать заявку на бесплатный гектар
Проект реализуется на Дальнем Востоке уже 8 месяцев
8 минут назад
Общество | Дальний Восток
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Фото: sputniknews.com

В России стартовал последний этап проекта «Дальневосточный гектар». Самым популярным регионом для получения земли стал Приморский край, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 1 февраля, все граждане России могут подать заявку на получение бесплатного участка земли в рамках программы «Дальневосточный гектар». Это третий этап выделения гектара. Первый, пилотный этап, стартовал 1 июня прошлого года. Тогда на землю могли претендовать жители Дальнего Востока в отдельных муниципальных образованиях. С 1 октября дальневосточники могли подать заявку на участок на всей территории субъекта, в котором они зарегистрированы.

По последним данным, всего, в соответствии с законом подано 22 370 заявок. Из них 14 382 сейчас находятся на рассмотрении, а 3 737 участков уже на стадии заключения договора. В пользование жители ДФО получили 4 251 участок.

Ожидается, что сами дальневосточники также попытаются получить участок в других регионах ДФО. «Много хабаровчан интересуются землей в ЕАО, в частности в Смидовичском районе, где у них находятся дачи. Хабаровчане хотят получить землю также в Хасанском, Шкотовском или Надеждинском районах Приморья, у моря. Мы ожидаем увеличение перекрёстных заявок внутри округа,  и, конечно, обращений из центральной части России», - заявил директор департамента развития человеческого капитала Минвостокразвития РФ Григорий Смоляк.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, от желающих получить бесплатный гектар на территории этого региона поступило 3 923 заявки, из них больше 800 — в 2017 году. За вычетом отозванных и отклонённых в работе находится 2 604 заявления, которые соответствуют всем требованиям.

К наплыву заявок на дальневосточный гектар с сегодняшнего дня готовятся в Приморье. Пресс-служба администрации края сообщила, что специалисты планируют рассматривать по 990 заявок в сутки. На сегодняшний день приморцы подали более 11,5 тысяч заявлений. Из них около 5 тысяч – в январе. Популярными за это время в Приморье стали коллективные заявки – с июня их поступило 1 248. Из них 285 – для сельского хозяйства, 206 – для жилищного строительства, 149 – для ведения бизнеса, по 605 заявлениям виды разрешенного использования ещё не выбраны. 712 человек уже используют свою землю по назначению. Более трех тысяч заявлений находятся в стадии рассмотрения. Сейчас в крае 2,8 миллиона гектаров, которые могут участвовать в реализации закона.

В Якутии на получение участков поступило 2 637 заявок. Количество коллективных обращений составляет 613.

За время реализации проекта в Камчатском крае специалисты приняли 1940 заявок, 320 из которых граждане впоследствии отозвали самостоятельно. Сейчас 535 заявлений находятся там на рассмотрении. 368 договоров уже передали на подписание гражданам.

В Амурской области оказались доступными более 14 миллионов гектаров лесного фонда и 500 тысяч гектаров земель сельхозназначения. На данный момент люди получили в Приамурье больше 600 гектаров амурских земель.

В Магаданской области на дальневосточный гектар подали всего 530 заявок. На сегодня в регионе заключили 144 договора на предоставление земельных участков, ещё 34 договора находятся на подписи у граждан. 153 другие заявки находятся на рассмотрении.

826 договоров на пользование «дальневосточными гектарами» заключено в Сахалинской области. С 1 октября прошлого года сахалинцы подали 4847 заявлений на предоставление земельных участков.

В комитете по управлению государственным имуществом Еврейской автономной области сообщили, что в регионе зарегистрировано около 600 заявлений на предоставление земли. Выдано 194 договора, 21 находится на подписании у граждан.

На Чукотке для предоставления «открыто» более 1,9 миллионов гектаров. На сегодняшний день, там выдано 11 земельных участков в пяти районах и городских округах, 9 находятся на подписании у заявителей, ещё два – на стадии рассмотрения.

Чаще всего люди берут участки под индивидуальное жилищное строительство и сельское хозяйство. Поступают и коллективные обращения, которые в перспективе могут привести к созданию новых поселений. Заявку на получение гектара можно оформить на сайте «НаДальнийВосток.РФ» или в офисах МФЦ.

 
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