Комсомольск-на-Амуре и столицу Приморья свяжут прямые авиарейсы

Комсомольск-на-Амуре и столицу Приморского края свяжут регулярные авиарейсы. Открытие воздушного сообщения с Владивостоком — первый шаг в рамках повышения транспортной доступности города особого президентского внимания. Это решение приняли в «белом доме».

Агентство ранее сообщало, что аэропорт Хурба и авиакомпания «Якутия» вели переговоры о запуске рейса Комсомольск-на-Амуре — Владивосток. Полёты хотели начать 23 декабря. В итоге первый рейс по обратному маршруту — «Владивосток — Комсомольск-на-Амуре» — выполнит авиакомпания «Аврора», это произойдёт 3 марта. Жители Хабаровского края и Приморья будут летать на воздушном судне Bombardier Dash 8 Q400 по понедельникам и пятницам. По словам Вячеслава Шпорта, этот шаг положительно повлияет на развитие бизнеса и туризма. В том числе, речь идет о дополнительном притоке любителей зимних видов спорта на горнолыжную базу «Холдоми» в Солнечном районе. Сейчас правительство региона решает вопрос открытия рейса «Комсомольск — Южно-Сахалинск».

«У нас есть хорошие перспективы по развитию авиаперевозок. Речь идет как о внутреннем сообщении — для этого мы будем модернизировать аэродромную сеть и приобретать новые самолёты, так и о внешнем. Город Юности сегодня является одной из наших главных точек роста, и развитие его транспортной доступности — наш основной приоритет», — озвучил губернатор.

По информации пресс-службы «белого дома», сегодня большой популярностью среди жителей региона пользуется рейс «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре». РИА «Восток-Медиа» уже писало, что полёты выполняют в осенне-зимний период, после завершения навигации по Амуру. Сохранятся ли рейсы по этому направлению после её возобновления, пока неизвестно. По поручению главы региона и с учётом пожеланий бизнес-сообщества, расписание организовали по более удобному графику.