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Праздники во Владивостоке: куда сходить на 9-дневных выходных

Праздники во Владивостоке: куда сходить на 9-дневных выходных
Особенно много мероприятий подготовили для детей
сегодня, 19:24
Культура | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жителей Владивостока ждёт 9 выходных подряд. Несмотря на то, что в первые дни праздников большинство развлекательных заведений закроются на лопату, в конце горожан ждёт насыщенная культурная программа, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Завтра, в последний день года, для детей Владивостока в Приморском академическом театре имени Горького покажут новогоднюю сказку «Снежная королева». Начало спектакля запланировано на 11:00. В то же время недалеко от театра – в центре «Эрмитаж-Владивосток» начнётся ярмарка изделий ручной работы.

Гости Приморской сцены Мариинского театра в 14:00 увидят балет «Щелкунчик». В новом году этот же спектакль покажут также 2, 3, 4 и 5 января.

С 18:00 на центральной городской площади начнутся развлекательные мероприятия. Все желающие смогут поучаствовать в танцевальном конкурсе, испытать силы в «петушиных боях» или метании валенка. Чуть позже, в 20:00, стартует концертная программа из вокальных и хореографических номеров.

Кульминацией праздника станет красочный фейерверк. Его в этом году можно будет увидеть ровно в 22:00 в трёх точках Владивостока: на площади Борцов за власть Советов, в посёлке Трудовое и на острове Русском.

Новый, 2017 год начнётся во Владивостоке с «Забега по-домашнему». Новогодний кросс стартует от остановки общественного транспорта «Центральная площадь» до банка «Приморье». В 10:00 всем участникам раздадут стартовые номера, на 11 часов запланирована разминка, старт пройдёт в 11:30. Победителей забега ждут призы и подарки. Также на время мероприятия в городе перекроют некоторые центральные улицы. Дистанция забега составит 1 километр, для создания новогоднего настроения участники мероприятия могут пробежать первый в 2017 году забег в карнавальных костюмах.

Несмотря на то, что большинство культурных учреждений не работает 1 января, музей имени Арсеньева организовал в 12:30 мастер-класс по созданию новогодних открыток для детей в главном здании на Светланской. На 14:30 там запланирована познавательная интерактивная игра-путешествие на новогоднюю тему по музейным залам. В Музее города на улице Петра Великого, 6 в 14:00 –  начнётся мастер-класс по мультипликации для детей от 10 до 12 лет. После этого музейные работники проведут для детей квест-путешествие «Вокруг света за капитаном Мэйем». Несколько мероприятий также запланировано в этот день в Доме чиновника Суханова и Доме путешественника Арсеньева.

2 января, в понедельник, в 11:00 в драматическом театре имени Максима Горького вновь покажут постановку «Снежная королева». В 14:30 в музее Арсеньева начнётся очередное «Новогоднее путешествие во времени».

На следующий день в академическом театре детям покажут постановку «Принцесса на горошине» в 11:00. Ровно в полдень в малом зале краевой филармонии начнётся новогодний утренник - сказка «Красная Шапочка». Перед детской аудиторией выступят артисты филармонии Александра Ласинская, Дмитрий Левин и заслуженные артисты РФ – Светлана Соколова и Леонид Букин.

В то же время на льду «Фетисов-Арены» пройдёт яркий новогодний праздник «Карнавал на катке». Время сеансов: 12:00, 13:30, 15:15, 17:00 и 18:30. Чуть позже, в 18:30, состоится вечер русского романса «Красивое страданье».

Среда, 4 января, начнётся с выставки кошек в торговом центре «Седанка Сити». Организаторы обещают, что, кроме самой выставки, открытие которой запланировано на 10:00, владельцы котов проведут костюмированный маскарад питомцев.

В 11:00 в театре молодёжи покажут постановку «Аленький цветочек» для детей от 6 лет. Повтор спектакля запланирован на 6-е число.

В малом зале филармонии в 12:00 состоится новогодний утренник-сказка «По щучьему велению», а в 18:00 в большом зале можно будет увидеть балет «Золушка».

В краевой картинной галерее в 13:00 в рамках выставки «Образ Богоматери. Иконы XVI - начала XX веков» состоится лекция «Иконография Богородичных праздников».

Ещё одно культурное мероприятие намечено на 15:00 во Дворце культуры железнодорожников. Там горожанам покажут спектакль «Рождественская история», основанный на повествованиях из Евангелий от Матфея и Луки.

В 17:00 в центре современного искусства «Заря» начнётся показ 551-минутного фильма китайского режиссёра Ван Бина «Район Теси: к западу от железной дороги». Работа кинематографиста разделена на три части. Вторую и третью части фильма зрители смогут увидеть в то же время 5 и 6 января соответственно.

5-го числа в 11:00 труппа театра имени Горького выйдет на сцену, чтобы показать детям спектакль «Финист — Ясный Сокол». Тогда же Приморская государственная картинная галерея приглашает детей с родителями на бал «Рождественская сказка». Гостей ожидают встреча с участниками старинных светских балов от студии бального танца «Наследие» и рождественский подарок. Дресс-код как для участников, так и для сопровождающих: маскарадный костюм или нарядная одежда. Обязателен новогодний аксессуар на ваш выбор – снежинка, бутоньерка, заколка, брошь, подвеска, пряжка, декор на сумочке, подоле платья. Исключаются спортивная и уличная одежда и обувь, джинсы.

В 12:00 в филармонии начнётся концертная программа № 4 «Приглашаем на бал! О первых балах Владивостока». В программе примет участие струнный квартет «Вдохновение», в состав которого вошли  лауреаты международных конкурсов – Анна Зверева, Ксения Волкова, Ольга Дементьева и Наталья Кривицкая.

В театре молодёжи в 17:00 покажут чёрную комедию в двух действиях «Любоff». Через час в малом зале филармонии пройдёт концертная программа «Новогодняя метелица».

В пятницу, 6 января, в 11:00 артисты драматического театра имени Максима Горького покажут постановку «Белоснежка и семь гномов». В филармонии в 12:00 начнётся «Музыкальная викторина - Что? Где? Когда?».

Вечером, в 17:00, приморский «Тайфун» дебютирует на льду «Фетисов-Арены».

Спектакль «Бабий бунт», поставленный по мотивам «Донских рассказов» Шолохова, можно будет увидеть в молодёжном театре в 18:30. В 19:00 в Мариинском театре покажут оперу «Ночь перед Рождеством». Либретто написано Римским-Корсаковым по одноимённой повести Николая Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».

7 января очередная выставка кошек состоится в Артёме во Дворце культуры угольщиков в 10:00. Туда привезут животных из Приморского края, Амурской области, Хабаровского края, из Комсомольска-на-Амуре и даже Китая. На выставке будут представлены британская короткошерстная и длинношерстная, шотландская, мейн-куны, сибирские и невские маскарадные, курильские бобтейлы, египетские мау, бенгальские, донские и канадские сфинксы, бурмы, священные бирмы, корниш-рексы, персидские и экзотические короткошерстные, абиссинские, украинские левкои.

В 11:00 в драматическом театре вновь покажут спектакль «Снежная королева». В малом зале филармонии в 12:00 начнётся новогодний утренник–сказка «Про Дуню-ленивицу и волшебника Оха», в 18:30 концертная программа «Рождественский вечер» с Александром Боргардтом.

Также в 12:00 на сцене «Феско-Холла» состоится спектакль «Щенки спешат на помощь» по мотивам сериала «Щенячий патруль».

Последний выходной, 8 января, начнётся с детского спектакля «По щучьему велению» в театре молодёжи в 12:00. Также в полдень в малом зале в 12:00 пройдёт новогодний утренник «Весёлые потешки, забавы да пересмешки».

Вечером, в 18:00, также в театре молодёжи покажут спектакль в двух действиях «Маленькие комедии» по пьесам А. П. Чехова «Предложение» и «Медведь».

В течение всех праздников для жителей Владивостока будет доступна выставка Владимира Погребняка «Тёплые деньки» в галерее «Арка». 

 
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