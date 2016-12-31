Елена Новицкая: пусть сбудутся все наши заветные мечты

Елена Новицкая, председатель думы Владивостока, поздравляет горожан с наступающим 2017 годом. В сообщении говорится:

«Дорогие жители и гости приморской столицы! От имени депутатов думы города Владивостока и от себя лично поздравляю с любимым всеми праздником – Новым годом!

В преддверии праздничных дней мы вспоминаем год уходящий, подводим итоги, строим планы на будущее. Можно с уверенностью сказать, что 2016 год был прожит достойно, наполнил жизнь каждого из нас значительными событиями.

Депутатов думы объединяет одна цель – сделать наш город экономически процветающим и комфортным. За время работы думы четвёртого созыва нам многое удалось сделать: дума города инициировала принятие ряда социально важных решений, которые направлены на повышение качества жизни горожан. Во Владивостоке создаются благоприятные условия для маломобильных граждан, много внимания уделяется укреплению института семьи, поддержке приёмных семей, предпринимателей, молодёжи, общественных организаций, сферы образования, культуры, спорта.

Депутатами думы уделяется большое внимание содействию общественных инициатив, вопросам развития гражданского общества, повышению роли общественных организаций в жизни краевого центра. С этой целью дума провела гражданский форум «Будущее Владивостока зависит от нас!», в ближайшее время при думе планируется создание общественного совета. Активная гражданская позиция горожан – залог успешного, процветающего и благополучного Владивостока – города, где хочется жить, работать, растить детей.

Владивосток – уникальный город, обладающий своей неповторимой атмосферой, стилем и душой. Гордость приморской столицы – её жители, благодаря которым город был построен, благодаря которым он развивается. Нам всем посчастливилось жить и работать во Владивостоке! Вместе мы сможем сделать наш город ещё красивее и лучше!

От всей души желаю вам, дорогие жители Владивостока, крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, неиссякаемой энергии, верных и надёжных друзей, тепла и уюта в доме! Пусть сбудутся все ваши заветные мечты!».