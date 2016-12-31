Владимир Миклушевский: каждый год приносит нам бесценный опыт

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский выступил с новогодним поздравлением в адрес жителей края. В нём говорится:

«Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Новым годом! Приближение Нового года дарит нам самые светлые чувства, знакомые с детства, – мы всегда ждём его с радостью, надеждой и волнением. Это время тёплых встреч с самыми родными и близкими, когда мы вместе подводим итоги и строим планы на будущее.

Для каждого из нас уходящий год запомнился чем-то своим, особенным. Были и испытания, и победы. Каждый год приносит нам бесценный опыт. В этот праздничный день мы благодарим всех, кто был с нами рядом и разделил все самые важные моменты этого года. Ведь именно поддержка близких всегда даёт нам силы и стремление достичь большего.

Дорогие друзья! Новый, 2017 год будет таким, каким мы сделаем его сами. Пусть свершится всё задуманное и долгожданное. Я благодарю каждого из вас за вашу сплочённость, за всё, чего мы добились вместе. От всей души желаю вам успехов, счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия! С праздником!».