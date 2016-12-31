Сегодня суббота, 31 декабря 2016 года, 14:11
Академик Сергиенко: объём отходов на "Фукусиме-1" продолжает расти
Академик Сергиенко: объём отходов на "Фукусиме-1" продолжает расти
Владимир Миклушевский: каждый год приносит нам бесценный опыт
Владимир Миклушевский: каждый год приносит нам бесценный опыт
Вячеслав Шпорт: Хабаровский край должен стать ещё более динамичным
Вячеслав Шпорт: Хабаровский край должен стать ещё более динамичным
Победы года в Приморье: Владивосток-2000, Лагутенко и Римская
Победы года в Приморье: Владивосток-2000, Лагутенко и Римская
Во Владивостоке аварийные службы планируют работать круглосуточно
Во Владивостоке аварийные службы планируют работать круглосуточно
Регионы:


Популярное
вчера, 14:48
Скандальную "депутатскую" стройку во Владивостоке отменили
вчера, 15:51
Компанию депутата Сулеева не оповестили о запрете стройки на Бестужева
вчера, 15:35
В Хабаровске всё-таки построят аквапарк
вчера, 15:40
В Артёме загорелся пассажирский автобус
вчера, 16:25
Покупка машины обернулась для хабаровчан судом
вчера, 14:35
Автобусы и "живодёрки": скандалы Хабаровского края за 2016 год
вчера, 16:45
2016-й в Хабаровском крае: чупакабра, пьяная медведица и голый мужик
вчера, 17:30
На новогодних каникулах приморцам останутся доступны "Госуслуги"
вчера, 16:00
Работникам "Примтеплоэнерго" выплатили январский аванс
вчера, 15:15
Жителя Узбекистана отправили в колонию за нападение на хабаровчанина

Обсуждаемое
вчера, 14:48
11

Скандальную "депутатскую" стройку во Владивостоке отменили
вчера, 15:51
9

Компанию депутата Сулеева не оповестили о запрете стройки на Бестужева
вчера, 16:00
2

Работникам "Примтеплоэнерго" выплатили январский аванс
вчера, 15:15
1

Жителя Узбекистана отправили в колонию за нападение на хабаровчанина
вчера, 16:25
1

Покупка машины обернулась для хабаровчан судом
полчаса назад
Академик Сергиенко: объём отходов на "Фукусиме-1" продолжает расти
сегодня, 11:01
Вячеслав Шпорт: Хабаровский край должен стать ещё более динамичным
сегодня, 11:01
Владимир Миклушевский: каждый год приносит нам бесценный опыт
сегодня, 11:48
Елена Новицкая: пусть сбудутся все наши заветные мечты
вчера, 18:03
Почти 700 многодетных семей в Артёме получили земельные участки
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 215



Система Orphus

Академик Сергиенко: объём отходов на "Фукусиме-1" продолжает расти

Академик Сергиенко: объём отходов на "Фукусиме-1" продолжает расти
Американская установка по очистке опасных стоков не решает проблему японской АЭС
полчаса назад
Экология | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: incabrasil.org.br

За пять с лишним лет, прошедших с аварии на японской АЭС «Фукусима-1», объём хранящихся на станции жидких радиоактивных отходов (ЖРО) вырос в несколько раз. Действующая сегодня на АЭС американская установка не решает проблему, считает директор Института химии ДВО РАН академик Валентин Сергиенко.

Очисткой стоков аварийной японской АЭС занимается американская фирма Kurion. Однако применяемые её специалистами технологии не в состоянии понизить содержание всех радионуклидов до допустимого уровня. Из-за этого объём хранимых на «Фукусиме» ЖРО неуклонно возрастает, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По оценке Валентина Сергиенко, если в середине 2011 года объём ЖРО на «Фукусиме» составлял порядка 150 тысяч тонн, то по прошествии пяти лет эта цифра выросла вчетверо – до 600 тысяч тонн.

Активность растворов существенно снижена, однако их всё равно нельзя сбрасывать в море из-за повышенного содержания стронция-90 и некоторых других радионуклидов. На атомной станции также копятся вторичные твёрдые радиоактивные отходы – отработанные сорбенты (уже порядка 100 тысяч тонн). Хотя они сравнительно низкоактивны, утилизировать их наравне с обычными промышленными отходами нельзя.

Созданные учёными Института химии ДВО РАН сорбенты, успешно применяющиеся предприятием ДальРАО для переработки радиоактивных отходов Тихоокеанского флота, смогли бы решить проблемы «Фукусимы». Однако пока договориться с Японией так и не удалось.

«Испытания, которые мы проводили в научных центрах Японии, Германии и Франции, дали положительные результаты. Но, к сожалению, всё решают политика и деньги», – резюмировал Сергиенко.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru