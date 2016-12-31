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На праздниках во Владивостоке покажут 3D-фильм, снятый в космосе

На праздниках во Владивостоке покажут 3D-фильм, снятый в космосе
Кроме этого, в кинотеатрах стартует "Кредо убийцы"
сегодня, 10:31
Культура | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Сразу несколько кинопремьер и фестиваль фильмов ждут жителей Владивостока на следующей неделе. В том числе на экранах появится и новая картина, снятая по мотивам компьютерной игры, сообщает РИА «Восток-Медиа».

С 1 января жители Владивостока смогут попасть на фестиваль документальных фильмов о природе, снятых специально для просмотра в залах IMAX. До 4-го числа в кинотеатре «Океан» будут показывать по две ленты в день. Среди них: «Космическая станция», «Галапагосы», «Хаббл», «На глубине морской», «Остров лемуров: Мадагаскар», «Тайны подводного мира», «Рождённые на воле», «Арктика».

«Космическая станция» - первый 3D-фильм, снятый в открытом кос­мосе. Зрители смогут увидеть  международную космическую стан­цию, в создании которой приняли участие 16 стран, включая Россию. В списке есть и ещё один фильм, посвящённый космосу, – «Хаббл». Hubble 3D позволит кинозрителям «путешествовать» через галактики и сопровождать работу астронавтов.

Другие картины рассказывают о животном мире и природе. Так, ​«На глубине морской» перемещает зрителей в одни из самых изолированных подводных мест на Земле, включая Южную Австралию и Большой Барьерный риф, а также Папуа - Новую Гвинею и Индонезию в знаменитом Коралловом треугольнике.

Все фильмы планируют показывать в кинотеатре «Океан» сети «Иллюзион».

Сразу после окончания фестиваля, 5 января, в прокат выйдет картина «Кредо убийцы», в которой снялись Майкл Фассбендер и Марион Котийяр. Ранее актёры работали вместе в «Макбете». Фильм поставлен по мотивам одноимённой компьютерной игры, однако, как утверждают создатели, в основу лёг оригинальный сценарий, который не повторяет сюжетную линию игры.

В этот же день стартует премьера американского боевика-комедии «Монстр-траки». Также на экраны выйдет французская лента «Без тормозов». Сценаристом и режиссёром картины стал Николас Бенаму, снявший ранее комедии «Superнянь» и «Superнянь-2». 

 
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