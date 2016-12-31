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Победы года в Приморье: Владивосток-2000, Лагутенко и Римская

Победы года в Приморье: Владивосток-2000, Лагутенко и Римская
РИА "Восток-Медиа" вспомнило самые важные достижения региона и его жителей
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", rusrep.ru, vk.com/exx, rappler.com, vk.com/misstud, vk.com/misterstud, vk.com/liska595

Каждый год ознаменован какими-то важными событиями, трагедиями и скандалами. При этом, несмотря ни на что, жители Приморья продолжают добиваться своих целей и важных побед. Редакция агентства вспомнила одни из самых значимых достижений приморцев и региона в целом в уходящем 2016 году.

Владивосток-2000

Эту победу можно считать по-настоящему народной. Именно в уходящем году слова, спетые Ильёй Лагутенко много лет назад, стали реальностью. Дальний Восток вместе с Севастополем победил в общероссийском голосовании по выбору территорий, которые украсят банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

Этой громкой и яркой победе предшествовала большая история. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сделала заявление, что в следующем году в России появятся новые деньги номиналом 200 и 2000 рублей ещё в апреле. Столица Приморья сразу же включилась в негласное голосование за почётное право. Сначала главным соперником Владивостока стала Чечня. Позднее краевой центр начал обрастать всё большим количеством конкурентов, и с первых же дней Владивосток выбился в лидеры.

После старта официального голосования борьбу за деньги вели два приморских символа - Золотой и Русский мосты. Они вошли в полуфинальный список  49 городов России с 76 символами. Однако по итогам второго этапа в финал попал только Русский мост. Объект саммита АТЭС начал борьбу за место на купюрах вместе с космодромом Восточный – организаторы объединили их в одну территорию «Дальний Восток». За неделю до окончания голосования Дальний Восток вышел на вторую строчку, однако вслед ему дышит Казань. Жители края поддерживали регион не только в онлайн-режиме, но и офлайн, во время дня открытых дверей в отделениях Центробанка.

Почётный житель Владивостока Лагутенко

В конце апреля 2016 года Илья Лагутенко с третьей попытки всё-таки стал почётным гражданином Владивостока. Его кандидатуру утвердили городские депутаты. Незадолго до этого комиссия по присвоению звания «Почётный гражданин города Владивостока», выбирая между 4 кандидатами, рекомендовала к получению титула прославившегося на весь мир приморца. Официальное награждение состоялось летом, в преддверии Дня города.

При этом новость о возможности присвоения почётного звания лидеру «Мумий Тролля» разделила общественность региона на два лагеря. Некоторые посчитали, что есть более достойные граждане, а другие высказали мнение, что основатель «Мумий Тролля» давно должен был получить это звание. Между тем решение было принято, и в преддверии Дня города артист дождался своей награды.

Примечательно, что спустя 5 месяцев после присвоения артисту серьёзного звания его имя так и не появилось на Доске почёта в городском сквере. Городские власти пообещали исправить это только в начале 2017 года.

Солнце, освещающее криминальную жизнь Приморья

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская попала в список самых красивых женщин России. Вместе с ней в этом рейтинге оказались ещё две представительницы региона — уроженка Воздвиженки космонавт Елена Серова и библиотекарь Ольга Продан.

Проект «Самая красивая женщина России» организовал еженедельный журнал «Русский репортёр». По его итогам Аврора Викторовна вошла в десятку лучших, остановившись на 70-й строчке.

Экс на пляже

Пара из Владивостока выиграла 1 миллион рублей в телепроекте «Экс на пляже». Правда, разведённые Борис и Елена Спрыгины сейчас уже живут в Москве и после шоу решили снова пожениться.

Сначала в экзотическом реалити-шоу засветились два парня из Владивостока. Хоккеист Филипп Кострубов и баскетболист Борис Спрыгин захотели построить любовь. В течение шоу на остров не переставали приезжать бывшие, в том числе и экс-возлюбленные приморских участников. К Филу, например, пришла танцовщица гоу-гоу из Владивостока Анастасия Архипова, а затем ещё одна участница – модель Елизавета Вдовина.

Приморские девушки в топах

Девушка из Владивостока Александра Черепанова попала в топ-8 самых красивых на планете. Приморская студентка представила Россию на международном конкурсе «Мисс Земля».

Студентка ДВФУ Александра Черепанова отправилась на Филиппины на конкурс «Мисс Земля» и заняла призовые места в двух промежуточных этапах.

Кроме того, ещё одна девушка из Приморья Алиса Манёнок вошла в топ-15 на международном конкурсе красоты Miss International 2016. Она же до этого также стала самой красивой волейболисткой России

Мистер и миссис студенчество

Девушка из Владивостока Кристина Радченко завоевала корону Дальневосточного федерального округа в конкурсе «Мисс студенчество России - 2016». Кроме того, Радченко стала обладательницей титула «Мисс интеллект», так же как и Евгений Смыков на конкурсе «Мистер студенчество России». В начале ноября студент из Владивостока представил край на всероссийском конкурсе.

До этого Евгений Смыков и Кристина Радченко стали лучшими из лучших на региональном конкурсе «Мистер и мисс студенчество».

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о главных событиях уходящего, 2016 года, в список которых вошли арест мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, оправдание «приморских партизан», ВЭФ, открытие Приморского океанариума, Летний кубок КВН, выборы 18 сентября и дело Мещерякова. В подборку самых трагичных происшествий вошли упавший мост, находкинская школьная трагедия, жуткая авария, унёсшая из жизни молодую пару, смерть кошки Матроски, тайфун «Лайонрок», гибель главы МЧС Приморья Олега Федюры, многочисленные происшествия, а также смерть животных в Приморском океанариуме. Также редакция представила подборку самых безумных новостей уходящего года и топ скандалов - 2016. 

 
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