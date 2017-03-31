Приморье готовится к открытию фестиваля "Дальневосточная весна"

Всего через несколько дней, 4 апреля, в Приморской краевой филармонии откроется 26-й фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна». По оценке экспертов, у него не настолько масштабная программа, как у юбилейного 25-го мероприятия, но сохранилась основная идея, добавился конкурс художников. Кроме того, по многолетней традиции на сцену выйдут как приглашённые звёзды, так и лучшие музыканты Приморья.





Фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» впервые состоялся в 1991 году и с тех пор проходит каждый год, невзирая на экономические кризисы. Его организаторы - краевая филармония и департамент культуры администрации Приморья, Союз концертных организаций России и Приморская картинная галерея. Тысячи ценителей классической и современной музыки ждут конца марта - начала апреля, так за 26 лет «Дальневосточная весна» стала крупнейшим событием музыкальной жизни в регионе.

Год назад, в соответствии со статусом юбилейного мероприятия, фестиваль длился c 25 марта по 6 апреля: по оценке экспертов, это была насыщенная «музыкальная многодневка», в которой участвовали мастера из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Японии, Республики Корея, Финляндии, Норвегии. На этот раз, кроме церемоний открытия (4 апреля) и закрытия (14-го), основные выступления пройдут на сцене филармонии лишь 7,8 и 9 апреля. Тем не менее, основная идея выдержана - пропаганда и исполнение произведений мировой музыкальной культуры, с включением сочинений современных композиторов. Состав участников – снова международный, а программа включает оперу, романсы, народные песни, мюзиклы.





Проректор Дальневосточного государственного института искусств Александр Капитан подчеркнул в телефонной беседе с корреспондентом «Восток-Медиа», что этот фестиваль очень важен для культурной жизни региона. Кроме приглашённых звёзд, в нём участвуют и приморские педагоги, студенты, юные победители краевых и городских конкурсов исполнительского мастерства. На этот раз музыкальный проект «Юный виртуоз» заявлен в программе в воскресенье 9 апреля.

Декан музыкального факультета этого же вуза, скрипач Феликс Кальман посетовал, что его самого не пригласили участвовать в 26-м фестивале, но добавил: «В этом году принимает участие Пекинский международный симфонический оркестр, руководитель которого - моя ученица, выпускница Мария Науэн. Во Владивостоке её многие помнят по девичьей фамилии Петрова. Регина Добычина, которая будет на концерте-закрытии вместе с Марией Науэн, - это тоже моя выпускница, аспирантка. А в проекте «Юный виртуоз» выступит 10-летняя Мария Меренюк, лауреат уже нескольких международных конкурсов, очень талантливая девочка».

Мария Науэн, с которой также пообщался корреспондент редакции, отметила: «Международный музыкальный фестиваль «Дальневосточная весна» считаю мероприятием, несомненно, интересным и важным для развития музыкальной культуры не только Приморья, но и ближайшего зарубежья. Ведь этот фестиваль открывает новые рубежи и новые возможности творческого сотрудничества между российскими и зарубежными музыкантами. Сам статус мероприятия «фестиваль» - это возможность для музыкантов выступать вне атмосферы соперничества, но в атмосфере содружества и сотрудничества, делиться своим мастерством и учиться у других. Именно это объединит музыкантов Тихоокеанского и Пекинского симфонических оркестров на сцене филармонии».

Впервые в рамках фестиваля определена тематика, посвящённая весне, морю и пробуждающейся природе. Кроме того, организаторы проводят конкурс среди художников на лучшие картины о весенней природе и морских пейзажах: их покажут на большом экране Приморской филармонии.

Телеведущая, член краевого общественного совета по развитию культурной среды Ольга Сомкина – среди тех, кто не пропускает фестиваль «Дальневосточная весна».

«Во-первых, это – старейшее мероприятие. В 90-е годы в нашем городе и в крае ещё никто не говорил о культурных брендах, а фестиваль уже начал существовать. То есть уже тогда организаторы угадали тему территориального бренда. Ещё очень важный момент, который всегда проходил красной линией, это – объединение на одной сцене именитых артистов, даже мировых звёзд, и юных талантов, местных музыкальных сил. Раньше ведь конкурс «Новые имена» проходил в дни фестиваля, и победители этого конкурса становились участниками «Дальневосточной весны». Больше всего запомнилось, как фестиваль «выстрелил» с появлением Михаила Аркадьева в качестве главного дирижёра Тихоокеанского симфонического оркестра – это было в 2007 – 2011 годы. Ну а сейчас очень важным моментом является то, что приглашают наших соседей - Южная Корея стала просто обязательным участником каждого фестиваля. Налицо – культурное развитие связей в АТР. Причём, я хочу подчеркнуть, что это очень хороший уровень корейских исполнителей», - сказала Ольга Сомкина.



