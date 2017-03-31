Пожарные Владивостока спасают здание туберкулёзного диспансера

В эти минуты огнеборцы Владивостока занимаются проливкой конструкций здания бывшего противотуберкулёзного диспансера. Сигнал с улицы Морозова, 11б поступил в дежурную часть в 18:35.

По информации краевого управления МЧС, уже через пять минут к одноэтажному нежилому зданию прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к ликвидации пожара. К времени уже горела металлическая кровля по всей площади строения, было много дыма. Для проведения разведки внутри помещения приняли решение задействовать звенья газодымозащитной службы.

Площадь возгорания составила не менее тысячи квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В 19:42 местного времени пожар локализовали. Сейчас пожарные занимаются проливкой конструкций.



