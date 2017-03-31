На набережной Русского острова к сентябрю оборудуют музейный уголок

Cегодня стало известно, что в подготовке оформления павильона Приморья на третьем Восточном экономическом форуме активное участие примет краевой музей имени Арсеньева. Традиционно в рамках ВЭФ развернёт свою активность на Университетской набережной фестиваль «Улицы Дальнего Востока». Частью его станут два объекта – павильон «Лотос», созданный в прошлом году, и новая инсталляция «Сихотэ-Алинь».

На сегодняшнем совещании о будущей культурной программе ВЭФ директор краевого департамента культуры Сергей Матлин рассказал, что «Сихотэ-Алинь» будет состоять из условных секций, символизирующих четыре крупнейших горы хребта: Аник, Облачную, Высокую и Снежную. В павильоне «Лотос» особое место займёт макет фортов Владивостокской крепости. Ранее в интервью РИА «Восток-Медиа» руководитель секции экскурсоведения Общества изучения Амурского края Елена Ильяшенко называла Владивостокскую крепость наиболее популярным среди туристов местом. Кроме крепости экспозиция на Университетской набережной представит посетителям информацию об истории становления Тихоокеанского флота России, о первых переселенцах Приморья, о периоде порто-франко – и преемственности этой традиции. Для оформления исторического уголка приморского павильона сотрудники департамента культуры планируют использовать старинные сундуки и другие предметы с историей из фондов краевого музея. Директор музея Виктор Шалай заверил, что музей готов предоставить необходимые вещи для создания качественной исторической экспозиции на ВЭФ.