Водитель автобуса во Владивостоке повздорил с безбилетным подростком

Владивостокская полиция разбирается в конфликте водителя автобуса и старшеклассника, сообщает РИА «Восток-Медиа». По словам подростка, шофёр избил его и забрал сотовый телефон.

Полиция Владивостока разбирается в конфликте, произошедшем в одном из автобусов Владивостока. Речь идёт о конфликте между безбилетным пассажиром-подростком и водителем маршрутки. Всё началось с того, что к стражам порядка обратился с заявлением горожанин. Он сообщил, что неизвестный гражданин похитил дорогой телефон у его 17-летнего сына. Как выяснилось, потерпевший молодой человек поссорился с водителем автобуса № 68. По словам подростка, у него не было денег на проезд и он решил добраться «зайцем». Потом вышел из автобуса, не заплатив, и это взбесило водителя. Он догнал безбилетника, поколотил и отобрал смартфон. После этого автобусник спокойно поехал дальше по маршруту.

По информации пресс-службы приморского управления МВД, 43-летнего водителя уже задержали работники ППС. Однако ситуация далеко не такая однозначная. Как сообщил РИА «Восток-Медиа» источник в правоохранительных органах, у водителя автобуса - другой взгляд на ситуацию. Он утверждает: школьник прямо сказал, что у него нет денег, и всё, что у него есть, это телефон. В ответ автобусник предложил оставить смартфон в залог платежа. «Он сказал – давай я круг проеду, вернусь сюда. Ты за это время найдёшь деньги за проезд. Заплатишь мне, я тебе верну телефон», - привёл собеседник агентства слова водителя. Кроме того, эксперты не обнаружили видимых следов избиения подростка.

Стоит отметить, что приморские водители автобусов нередко конфликтуют с подростками. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало об уссурийском автобуснике, который не мог найти сдачи с 5 000 рублей, полученных от школьника. В итоге водитель психанул и просто порвал крупную купюру.