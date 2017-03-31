Владивосток готовится к празднованию Дня Победы

Во Владивостоке идёт подготовка к празднованию Дня Победы. В этом году основные торжественные мероприятия пройдут с 5 по 9 мая. Такое решение приняли городские власти, представители правоохранительных органов и Тихоокеанского флота (ТОФ) на заседании организационного комитета в мэрии.

Митинги, возложения цветов, акции, концертные программы пройдут во всех районах Владивостока, включая островные территории. В школах, муниципальных библиотеках и школах искусств стартуют тематические конкурсы и викторины, уроки патриотизма.

По традиции ключевым событием 9 мая станет торжественный парад войск и военной техники на Светланской - главной улице краевой столицы. Репетиции снова будут проходить ночью.













9 мая состоится и шествие горожан «Бессмертный полк». Как и в предыдущие годы, жители Владивостока смогут пройти по Светланской улице парадным строем с портретами своих родственников-фронтовиков. Затем на площади начнут работу тематические локальные площадки, прозвучат песни военных лет, артисты представят тематические хореографические композиции. Горожане вновь попробуют солдатскую кашу, приготовленную на полевой кухне.

В этот день тематические мероприятия также пройдут в скверах и на других открытых площадках города.

Завершится празднование Дня Победы красочным фейерверком. В этом году им можно будет полюбоваться в трёх точках – на центральной площади Владивостока, на острове Русском (в посёлке Подножье) и в посёлке Трудовое.