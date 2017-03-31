В Приморье задержали 4,5 тонны игрушек с символикой FIFA 2018

В Приморье таможенники задержали контрафактные игрушки с символикой чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Специалисты не пропустили товар из Китая, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Согласно поданной в Находкинскую таможню декларации, 4,5 тонны детских игрушек, в том числе настольные игры «футбол», должна была получить фирма из Новосибирска. Во время таможенного оформления специалисты нашли на товаре изображение символики Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. При этом оно является объектом интеллектуальной собственности, и правами на её использование обладает FIFA.

Как рассказала главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш, представитель владельца груза не смог предъявить документы, подтверждающие право производителя и импортёра использовать официальную символику чемпионата мира.

В отношении новосибирской фирмы возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь компании грозит штраф с конфискацией поддельного товара.

Всего в 2017 году находкинские таможенники выявили 80 тысяч единиц игрушек, обладающих признаками нарушения прав интеллектуальной собственности. За это время специалисты возбудили 10 дел об административных правонарушениях.