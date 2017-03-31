Жуткая авария унесла жизни двух приморцев

Сегодня ночью в Приморье произошло страшное ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа». Легковую машину вместе с пассажирами проткнуло дорожным ограждением.

В ночь с 30 на 31 марта в районе Дальнегорска произошла жуткая авария. Недалеко от села Мономахово разбилась легковушка с молодыми людьми. По какой-то причине водитель автомобиля потерял управление и влетел в леерное ограждение. Столкновение произошло на очень большой скорости. Леер буквально прошил салон и двух пассажиров легковушки. Водитель скрылся с места происшествия. Не исключено, что он был пьян. В настоящее время его разыскивают сотрудники полиции.

Скоростные столкновения с леерными ограждениями часто приводят к самым серьёзным последствиям. Некоторым водителям везёт, и они чудом умудряются выжить. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о подобных случаях. Один из них произошёл в конце февраля на трассе Осиновка - Рудная Пристань. Из-за большой скорости мужчина не справился с управлением и на полном ходу, протаранив леера, слетел в кювет. При этом куски ограждения прочтно застряли в легковушке. Другой инцидент произошёл в пригороде Владивостока. Владелец внедорожника «Лексус» попытался уйти от полицейской погони. В результате он буквально «разложил» свою машину. Джип разорвало на две части: леер прошил машину насквозь и вошёл в салон ровно посередине, совсем рядом с водительским сиденьем. Это и спасло горе-водителя, который скрылся с места происшествия.