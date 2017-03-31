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Никто не знает, откуда взялась нефть возле аварийного судна "Еруслан"

Никто не знает, откуда взялась нефть возле аварийного судна "Еруслан"
Теплоход удалось обследовать спустя 5 дней после обнаружения пятна
11 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: Аркадий Васильев/Facebook

Специалисты Славянского судоремонтного завода не знают, откуда взялось нефтяное пятно возле сухогруза «Еруслан». Аквалангисты смогли обследовать аварийное судно спустя 5 дней после обнаружения загрязнения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Очередное ЧП на многострадальном сухогрузе Yeruslan, который отбуксировали в Славянку, привлекло внимание приморских депутатов. Причиной утечки нефтепродуктов в районе стоянки судна заинтересовался представитель заместителя председателя комитета ЗС ПК по продовольственной политике и природопользованию Константин Богданенко. Он поинтересовался обстоятельствами произошедшего инцидента. На предприятии ему ответили, что причину появления нефтяных пятен вокруг посаженного на мель сухогруза пока не удалось установить.

Обследовать «Еруслан» специалисты завода смогли только в минувший четверг, 30 марта. До этого у СРЗ просто не было денег на их проведение. На помощь предприятию пришли приморские судебные приставы. Управление ФССП по Приморскому краю помогло заводу деньгами для оплаты водолазных работ. Аквалангисты уже осмотрели «Еруслан», однако результаты исследования пока неизвестны. В Славянском СРЗ пообещали предоставить их в ближайшее время. В то же время представители завода отметили, что даже неизвестная природа нефтяных пятен не помешала специалистам вовремя их убрать. Растёкшиеся нефтепродукты специалисты ликвидировали с помощью сорбента, а место ЧП огородили боновыми заграждениями. Сейчас за судном постоянно наблюдают эксперты, чтобы избежать повторения разлива нефти.

«Руководство завода оперативно отреагировало на происшествие – к 29 марта загрязнение акватории уже было устранено. В то же время службе судебных приставов стоит быстрее продать судно на металлолом, пока оно не стало причиной более серьёзных происшествий», - высказался по данному поводу Константин Богданенко. В ближайшее время депутат собирается самолично приехать в Славянку и осмотреть «Еруслан».

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», «Еруслан» долгое время стоял на рейде Владивостока. Этой зимой судно атаковали мародёры – они начали разбирать его на металл.  31 января объект загорелся. Пожар вскоре прекратился сам по себе. Из-за полученных повреждений «Еруслан» стал уходить под воду. Если бы не вмешательство экстренных служб, судно непременно бы затонуло. Однако этого удалось избежать – водолазы при помощи специальных пластырей заделали отверстия в корпусе. Само судно сейчас находится в Славянке на мели. Его передали на ответственное хранение местному судоремонтному заводу.

 
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