Владивостокские кладбища закроют для посещений

Администрация Владивостока закроет три городских кладбища на время обработки от клещей. Мэрия краевой столицы уже запустила соответствующий аукцион на госзакупках. На борьбу с опасными паразитами власти готовы выделить больше 1 миллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В разговоре с корреспондентом агентства представительница пресс-службы города уточнила, что победившая в аукционе подрядная организация будет обрабатывать место погребения на острове Русский, а также кладбища Лесное и Морское.

Итоги муниципального аукциона власти подведут 3 апреля. Погосты от паразитов будут обрабатываться в два этапа. На их реализацию предусмотрено больше 1 миллиона рублей. Специалисты приступят к работе не раньше 13 апреля, то есть спустя 10 дней после торгов. Первый этап завершится до родительского дня, 25 апреля. В это время многие из горожан отправлятся навестить могилы своих родных и близких.

«На период обработки токсичными репеллентами кладбища закроются, так как инсектициды представляют опасность для человека. Точные даты будут известны позднее. Когда пройдёт второй этап пока неизвестно - все будет зависеть от конкретных сроков начала и окончания апрельской обработки, - уточнила собеседница агентства. - Городская администрация курирует только обработку кладбищ. Другие места массового скопления людей вблизи лесных массивов мы не учитываем».

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