В Находке построят новую объездную дорогу. Проектная документация объекта уже готова и находится на экспертизе, однако когда начнутся работы не уточняется, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации региона, строительство новой дороги будет выполнено в рамках реализации проекта ТОР «Нефтехимический». Её заказчиком является Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК).

Протяженность новой дороги составит 15 километров, она пройдет от Новолитовска до Находки. Автомобилисты будут двигаться по двум полосам, при этом будет учтена возможность расширения до четырех полос.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о том, что до начала пляжного сезона также отремонтируют часть дороги из Владивостока до Находки. Речь идёт о самых повреждённых участках трассы. Дорогу в Фокино специалисты приведут в порядок к концу июля. Всего в этом году рабочие за 400 миллионов рублей отремонтируют 32 километра на маршруте Владивосток – Находка.

До этого администрацию Приморья обязал восстановить трассу до Находки суд. Специалисты выяснили, что маршрут до порта Восточный не безопасен для местных жителей. Часть трассы по маршруту Владивосток – Находка изначально планировалось восстановить в 2017 году. В прошлом году этого сделать не удалось из-за тайфуна «Лайонрок».