В Находке построят новую объездную дорогу

Сегодня пятница, 31 марта 2017 года, 10:22
УФАС назвало аффилированное с главой Владивостока предприятие
УФАС назвало аффилированное с главой Владивостока предприятие
Рабочая неделя в Хабаровске завершится солнечно
Рабочая неделя в Хабаровске завершится солнечно
В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга
В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга
Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
Картина дня в Хабаровском крае: магазин "самолётов", пикет и клубника
Картина дня в Хабаровском крае: магазин "самолётов", пикет и клубника
Регионы:


Популярное
вчера, 12:16
Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве
вчера, 16:05
В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
вчера, 15:33
Во Владивостоке четырёх кураторов "синего кита" отправили на лечение
вчера, 19:52
Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
вчера, 19:18
Студенты и пенсионеры Приморья раскупают авиабилеты
вчера, 12:00
Хабаровчане требуют отставки нескольких чиновников правительства края
вчера, 11:27
За работу в цирке Владивостока готовы заплатить почти 19 миллионов
вчера, 17:55
Житель Владивостока угробил спортивный автомобиль в жёсткой аварии
час назад
УФАС назвало аффилированное с главой Владивостока предприятие
вчера, 11:46
"Лучу-Энергии" удалось найти новых спонсоров

Обсуждаемое
вчера, 12:16
115

Виктор Черепков выдал "бомбу" о коллеге Игоре Пушкарёве
вчера, 19:52
4

Жители Снеговой Пади во Владивостоке бьют тревогу
вчера, 20:45
4

В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга
вчера, 15:16
4

Александр Щербаков: коррупция может погрузить всю страну в хаос
вчера, 17:32
3

Жевательная резинка попала под следствие в Приморье
вчера, 17:55
3

Житель Владивостока угробил спортивный автомобиль в жёсткой аварии
вчера, 19:18
3

Студенты и пенсионеры Приморья раскупают авиабилеты
вчера, 16:05
3

В Находке задержан заместитель главы города, бывший сотрудник ФСБ
вчера, 18:25
2

Подготовка к Vladivostok Boat Show идёт на всех парусах
вчера, 12:40
2

Хабаровчане разделились в мнениях касательно "Бессмертного полка"
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы 29.03.2017
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей 29.03.2017
Алексей Тимченко: нововведения не должны ущемлять прав потребителей
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз 29.03.2017
"Единая Россия" и депутат Сопчук помогут участникам праймериз


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 607



Система Orphus

В Находке построят новую объездную дорогу

В Находке построят новую объездную дорогу
Проектная документация уже готова
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

В Находке построят новую объездную дорогу. Проектная документация объекта уже готова и находится на экспертизе, однако когда начнутся работы не уточняется, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации региона, строительство новой дороги будет выполнено в рамках реализации проекта ТОР «Нефтехимический». Её заказчиком является Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК).

Протяженность новой дороги составит 15 километров, она пройдет от Новолитовска до Находки. Автомобилисты будут двигаться по двум полосам, при этом будет учтена возможность расширения до четырех полос.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о том, что до начала пляжного сезона также отремонтируют часть дороги из Владивостока до Находки. Речь идёт о самых повреждённых участках трассы. Дорогу в Фокино специалисты приведут в порядок к концу июля. Всего в этом году рабочие за 400 миллионов рублей отремонтируют 32 километра на маршруте Владивосток – Находка.

До этого администрацию Приморья обязал восстановить трассу до Находки суд. Специалисты выяснили, что маршрут до порта Восточный не безопасен для местных жителей. Часть трассы по маршруту Владивосток – Находка изначально планировалось восстановить в 2017 году. В прошлом году этого сделать не удалось из-за тайфуна «Лайонрок».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru