Житель Владивостока погиб при сильном пожаре

Минувшим вечером во Владивостоке произошёл сильный пожар. В результате погиб один человек, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В четверг, 30 марта, в приморской столице произошёл трагический инцидент. В одной из квартир по адресу: Сельская, 6 вспыхнул пожар. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю, информация о происшествии поступила в пожарную охрану в 19:40. Огнеборцы прибыли на место происшествия через 4 минуты.

На момент прибытия специалистов наблюдалось сильное задымление. Пожарные сразу же начали эвакуировать жителей из здания. Они вывели на улицу 12 человек.

Со своей работой сотрудники МЧС справились быстро. В 19:53 они локализовали пламя, ещё через полчаса – полностью потушили. В сгоревшей квартире огнеборцы обнаружили труп мужчины. Прибывшие на место ЧП медики констатировали факт смерти. Точные причины летального исхода сейчас выясняют специалисты. На месте происшествия работали 21 человек личного состава и два звена газодымозащитной службы. Сейчас экспертам предстоит разобраться, по какой причине квартиру охватило пламя.

Подобные происшествия – не редкость для Владивостока. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что на этой неделе в приморской столице сгорели будка стоянки и барак. Инцидентом отметился и соседний Артём – там горело подсобное помещение на улице Ворошилова.