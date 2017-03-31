Аномальная весна: синоптики пообещали приморцам потепление

Первый весенний месяц попрощается с приморцами кратковременным дождём. Новый циклон придёт в регион на предстоящих выходных, но уже в начале следующей недели в крае потеплеет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным «Примпогоды», в последний день марта на край распространится гребень антициклона. Минувшей ночью воздух в некоторых районах выхолодился, однако в течение дня прогреется. Кучево-дождевая облачность станет причиной кратковременного дождя. Максимальная температура сохранится на уровне вчерашнего дня. В краевом центре осадков сегодня не ожидается. В течение пятницы в городе потеплеет до +6… +9 градусов.

В предстоящие выходные погода в Приморье будет переменчивой. Днём в субботу, 1 апреля, атмосферные фронты местами вызовут небольшие дожди. При этом сохранится комфортная температура воздуха – ночью до -1… -8 градусов, а днём от 5 до 13 градусов со знаком «плюс». В воскресенье над Приморьем пройдёт новый циклон. Ожидается небольшой дождь. Ночью и утром возможен мокрый снег. Ночная температура существенно не изменится. Днём воздух прогреется до +6… +14 градусов.

Во Владивостоке небольшие осадки возможны вечером в субботу, 1 апреля. Умеренный юго-восточный ветер усилится. Столбик термометра поднимется до +5… +8 градусов, в пригороде – до +10. В воскресенье в краевом центре установится погода с переменной облачностью и без осадков. Ветер подует с юга. Температурный фон будет меняться от +6 до +9 градусов.

Между тем, в начале следующей недели, уверяют синоптики, станет ещё теплее как ночью, так и днём.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2017 году, по словам метеорологов, в январе, феврале и марте фиксировалась температура выше нормы. Более того, предполагается, что тенденция положительной аномалии среднесуточных температур сохранится и в ближайшие несколько месяцев. В апреле температура будет выше нормы до 2 – 4 градусов, в мае и июне – до 1,5 градусов, пока в июле не установятся стабильные показатели.