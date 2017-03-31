Во Владивостоке обесточат несколько десятков домов

Сегодня, 31 марта, часть домов во Владивостоке и пригороде отключат от электроснабжения, сообщает РИА «Восток-Медиа». Это связано с плановыми работами, которые проводят специалисты «Владивостокского предприятия электрических сетей». Особенно много отключений пройдёт на пригородной улице Шевченко. К концу рабочего дня свет вернётся в дома горожан - всю работу специалисты завершат к 17:00. Отключения пройдут по следующим адресам: Интернациональная, 62; Крутая, 3, 5, 5а; Ломаная, 2, 9, 11, 13, 15; Нарвская, 22, 24, 26, 28, 45, 47, 47а, 49, 53, 53а; Смоленская, 26, 27, 28, 33, 35, 37, 39, 43; Таёжная, 2в, 8, 10, 10а, 10в, 16а, 22; Уткинская, 15; Шевченко, 25, 29, 29а, 31, 31а, 35а, 35в, 37, 38, 38а, 41, 43, 44а, 44-б, 46, 46в, 48, 50, 54, 68, 68-б, 70, 74, 76, 82; Шилкинская, 6. Длительность отключений составит от двух до восьми часов.

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