Депутаты Находки готовы рассказать об угольной пыли президенту Путину

Сегодня депутаты Находки обсудили проблему открытых угольных терминалов. В последние несколько дней этот вопрос стал первым в городской повестке дня – во многом благодаря усилиям общественных активистов. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что представители общественной организации «Надежда» составили петицию против открытых угольных терминалов. Кроме того, активисты запустили сетевой флешмоб #Находка_задыхается.

Этот вопрос, наконец, обсудили на уровне городской думы. Там сегодня прошло расширенное заседание депутатской комиссии по экологии и благоустройству. Об этом корреспонденту агентства рассказала пресс-секретарь гордумы Татьяна Белоногова. «На заседании, помимо депутатов, присутствовали представители общественности. Позиция комиссии весьма однозначная – нужно в срочном порядке решать проблему с угольной пылью. Город действительно задыхается», - рассказала она. Пресс-секретарь отметила, что на заседании присутствовал и депутат краевого Законодательного собрания Руслан Манаконов. Он пообещал написать обращения к губернатору Владимиру Миклушевскому и президенту Владимиру Путину. Возможно, это как-то поможет решить проблему с открытыми угольными терминалами в Находке. Татьяна Белоногова добавила, что на сегодняшнюю встречу депутаты пригласили и работников транспортной прокуратуры – именно это ведомство должно осуществлять надзор за владельцами терминалов. Однако стражи порядка на заседание не явились.

Решение губернатора игнорируют

«В 2014 году губернатор запретил в Приморье перевалку угля открытым способом. Но это решение осталось только на бумаге. Поначалу планировалось поставить какие-то защитные сетки, как-то это всё контролировать… Но по факту никакого контроля нет, ответственность в законе не прописана. Поэтому ничего не изменилось. Постановление Владимира Миклушевского просто игнорируют», - пояснила Татьяна Белоногова.

Председатель думы Находки Евгений Воронин рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что сейчас в представительном органе пытаются понять, каким образом можно повлиять на сложившуюся ситуацию.

«Решение, которое приняли на уровне губернатора, попросту игнорируется. Наверное, нам нужны какие-то новые рычаги давления. Ведь даже если мы примем какой-то новый закон, какие-то поправки – они не будут иметь обратной силы. Соответственно, на работающие угольные компании они не повлияют. Мы сейчас планируем создать межведомственную комиссию по этому вопросу. В скором будущем мы уже озвучим конкретные предложения», - рассказал он.





Евгений Воронин отметил, что активное участие в решении угольной проблемы принимают специалисты управления Роспотребнадзора. Они рассказали депутатам, что Находка всё сильнее загрязняется, в городе наблюдается рост лёгочных и онкологических заболеваний. При этом в одиночку ведомство не способно изменить ситуацию. «Одной из главных проблем является разметка санитарно-защитных зон. Каждая отдельная фирма-перегрузчик создавала её по отдельности, под свой объём перегрузки. Но это в корне неправильно! Ведь они все находятся в одном месте, и угольная пыль от них идёт общая. Санитарно-защитная зона у этих терминалов должна быть в десять раз больше», - пояснил Евгений Воронин.

Этим дышат дети

Свой вклад в борьбу в кампанию против угольных терминалов в Находке внесли и городские школьники. Ученики одного из младших классов городской школы № 1, расположенной недалеко от печально известного мыса Астафьева, выложили в Сеть такое видео. Учебный класс, в котором занимаются дети, покрыт слоем угольной пыли. По словам автора видео, каждый день школьникам приходится очищать от неё свой кабинет.

Данная видеозапись моментально разлетелась по приморским социальным сетям и вызвало бурные обсуждения. Так, некоторые находкинцы отметили, что в последнее время в городе участились случаи детских онкологических заболеваний. «Уголь не выводится из организма, а оседает в лёгких... Потом – силикоз лёгких, рак. Этим дети дышат каждый день!» - написала одна из комментаторов.

«Дети дома сидят, вместо того, чтобы гулять на улице. Во-первых, вредно. Во-вторых – вещи потом сразу в стирку надо бросать. Мгновенно пачкаются от угольной пыли», - написала другая горожанка.

Впрочем, некоторые находкинцы оказались не согласны с противниками открытых угольных терминалов. «Меня вот очень возмущают удивлённые возгласы по поводу угля. Столько лет в находке порты с угольными терминалами, там люди работают поколениями. Всё понимаю, экология и так далее, бедные дети… Только вот осознаете ли вы, что после прикрытия этой «помойки» большинство жителей останутся без работы? Порты на данный момент градообразующие предприятия в Находке», - высказала своё мнение одна из пользовательниц Instagram.