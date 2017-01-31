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Во ВГУЭС достраивают 27-этажный дом для преподавателей

Во ВГУЭС достраивают 27-этажный дом для преподавателей
В нём предусмотрена и квартира для ректора
29 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В годовщину январского большевистского восстания во Владивостоке президент ВГУЭС Геннадий Лазарев показал журналистам свой новый строительный проект — 27-этажный дом для сотрудников и преподавателей университета. В здании, расположенном рядом с университетскими корпусами на улице Грибоедова, уже идут отделочные работы. Однако есть и проблема: земельный участок под стройкой до сих пор не оформлен по всем правилам и не может стать собственностью дольщиков, среди которых – и ректор университета Татьяна Терентьева.

«Изначально эта земля принадлежала университету, затем мы производили её переоформление, чтобы в соответствии с законом можно было построить на этом участке жилой дом, не включая стоимости земли под ним в плату дольщиков. Стоимость квадратного метра в этом доме составляет 48 тысяч рублей — с коммуникациями, сантехникой и отделкой, — рассказал Геннадий Лазарев. — Однако если сначала у нас насчитывалось 115 потенциальных дольщиков из числа сотрудников вуза, то в итоге их набралось около двух сотен. Стройку пришлось расширять. И тут возникла проблема с оформлением земли…»

Источником проблемы стал расположенный неподалёку от стройки исторический памятник —  дом, где на конспиративной квартире владивостокской большевистской организации проходили тайные заседания областного военно-революционного штаба по подготовке восстания против диктатуры колчаковского генерала Розанова. Примечательно, что восстание против белогвардейцев большевики устроили ровно 97 лет назад — 31 января 1920 года, — и оно оказалось успешным. После этого владивостокские интервенты помогли Розанову бежать в Японию. Историческое здание по адресу: Гоголя, 27 теперь тоже используется Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса. Однако строить что-либо на расстоянии ближе 200 метров от него нельзя, а новый дом для преподавателей эту дистанцию немного не выдерживает.

Тем не менее президент ВГУЭС предполагает, что к лету новосёлы смогут начать обживать свои квартиры на улице имени знаменитого дипломата и поэта. В этом году ВГУЭС готовится праздновать 50-летний юбилей – и преподавательский дом, по замыслу Геннадия Лазарева, должен стать одной из юбилейных вех в истории вуза. 


 
 
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