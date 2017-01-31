Ещё 38 компаний хотят стать резидентами свободного порта Владивостока

Сегодня во владивостокском Доме переговоров состоялось седьмое заседание наблюдательного совета свободного порта Владивостока под руководством полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. На нём рассматривались новые инвестиционные проекты, которые представили компании, желающие стать резидентами свободного порта.

Открывая заседание, Юрий Трутнев подчеркнул, что количество потенциальных резидентов превзошло все ожидания и уже перевалило за сотню.

«На сегодняшний день резидентами Свободного порта Владивосток являются 123 компании. За последний месяц поступило еще 42 заявки, по четырем из них есть вопросы, 38 соответствуют требованиям, предъявляемым к резидентам СПВ. Общее количество заявленных инвестиций превышает 16 миллиардов, планируется создать около 1400 рабочих мест», – заявил полпред президента.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отметил, что все заявленные проекты планируется реализовать не только во Владивостоке, но и в других муниципалитетах края - Уссурийске, Находке, Артёме, Хасанском и Ольгинском районах.

Инвесторы готовы построить в Приморье пять жилых комплексов и две гостиницы, создать предприятия по выращиванию, разведению и переработке аквакультуры, парк семейного отдыха, детскую спортивную горнолыжную школу и другие объекты туристской инфраструктуры, построить завод по производству стройматериалов и разрабатывать месторождение россыпного золота.

Всего с момента начала реализации федерального закона о свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 235 заявок на общую сумму инвестиций более 300 миллиардов рублей и перспективой создания более 28 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 123 компании с проектами на общую сумму инвестиций более 187 миллиардов рублей и перспективой создания более 22 тысяч рабочих мест. 54 миллиарда рублей приходится на иностранные вложения из КНР, Японии и Южной Кореи.