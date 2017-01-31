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У берегов Владивостока загорелось "судно-призрак"

У берегов Владивостока загорелось "судно-призрак"
Информацию о пожаре на судне "Yeruslan" проверяют в МЧС
8 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Амурском заливе буквально полчаса назад вспыхнуло бесхозное судно «Yeruslan», сообщает РИА «Восток-Медиа». Информацию о происшествии сейчас выясняют сотрудники МЧС.

У владивосткоского побережья загорелся «корабль-призрак» «Yeruslan». Клубы дыма, поднимающиеся над судном, заметили местные жители около тридцати минут назад.


 

 

Судно почти год назад арестовали судебные приставы за долги по зарплате. Гонконгская компания Claner Shipping LTD не выплатила своим работниками более 200 тысяч долларов. По информации местных СМИ, с тех пор судно стоит в акватории Владивостока, брошенное на произвол судьбы. Сейчас информацию об инциденте проверяют в приморском управлении МЧС.


 

 

Стоит отметить, что пожар на судне интересным образом совпал с приездом в Приморье главы российского МЧС Владимира Пучкова. Он прилетит во Владивосток с минуты на минуту. Чиновник должен проверить, как идёт восстановление региона после циклона, который ударил по краю в конце августа - начале сентября 2016 года. Также Пучков посетит и ряд подразделений ведомства, чтобы оценить их готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Стоит отметить, что за последние сутки это уже не первый пожар в Приморье. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в Уссурийске несколько часов горел крупный бесхозный склад. Пожарные тушили его 3,5 часа.

 
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