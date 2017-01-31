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Приморский "Луч" проэкзаменуют команды из Казахстана и Косово

Приморский "Луч" проэкзаменуют команды из Казахстана и Косово
Футболисты тренируются в хорошем настроении
10 минут назад
Спорт | Приморский край
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Фото: fcle.ru

Команда «Луч» из Владивостока за неделю освоилась на межсезонном сборе в турецком Белеке, и сегодня штаб «жёлто-синих» окончательно определился со спарринг-партнёрами. Одновременно клуб сверстал программу второго сбора, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу коллектива.  

Тренеры футбольной команды «Луч» определились с соперниками по товарищеским матчам на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Первую контрольную игру подопечные  Константина Емельянова проведут 4 февраля против дебютанта казахстанской Суперлиги – команды «Алтай» из города Семей (Семипалатинск). На 7 февраля запланирован поединок с сербским клубом «Ферроникели» (двукратным чемпионом Суперлиги Косово). Завершающим аккордом сборов станет матч против казахстанского «Окжетпеса» из Кокшетау 10 февраля.

Судя по поступающим из Белека фотографиям, лучовцы пребывают в отличном настроении.

Второй учебно-тренировочный сбор «жёлто-синие» также проведут в Турции – с 16 февраля по 6 марта.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о кадровых изменениях на первом сборе команды. Лучовцы взяли с собой в Белек группу воспитанников приморского футбола, но одновременно могут лишиться своего лучшего защитника Алексея Грицаенко.


 

 

 

 
 

 

 
 
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