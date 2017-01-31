Сегодня "Адмирал" начнёт последнюю выездную серию сезона

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» сегодня начнёт последнюю шестиматчевую серию на выезде. Первым соперником «моряков» станет новокузнецкий «Металлург», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В последний день января подопечные Александра Андриевского скрестят клюшки с соперником в Новокузнецке. Игра начнётся в 15:00 по московскому времени, когда во Владивостоке будет 22:00.

В регулярных чемпионатах КХЛ команды встречались 11 раз. «Металлург» - единственная команда лиги, которая не побеждала «Адмирал» в основное время. На счету сегодняшнего противника лишь две победы в серии штрафных бросков. Приморцы победили 6 раз в основное время дважды в овертайме и один раз в серии штрафных бросков. В матчах со «сталеварами» «моряки» заработали 26 очков. Больше очков, а именно 35, дальневосточники набрали только в играх с «Амуром».

В текущем чемпионате «Адмирал» и «Металлург» встречались 15 ноября. Подопечные Александра Андриевского одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

Всего предстоящая выездная серия включает в себя 6 матчей. С 31 января по 18 февраля приморцы сразятся с новокузнецким «Металлургом», «Сибирью», омским «Авангардом», ярославским «Локомотивом», московским «Динамо» и подольским «Витязем». По результатам этих игр станет известно, продолжит ли «Адмирал» битву и попадёт ли в зону плей-офф.

Сейчас команда находится на 8-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе приморцев значится 78 очков. Однако разрыв с ближайшими соперниками незначительный.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что приморский хоккейный клуб «Адмирал» в завершающей домашней игре сезона одержал победу над «Слованом» из Братиславы.