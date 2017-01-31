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Приморских пенсионеров весной ждёт денежный сюрприз от губернатора

Приморских пенсионеров весной ждёт денежный сюрприз от губернатора
Власти объяснили, кому положена выплата
12 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В марте в Приморье начнётся выплата единовременной социальной выплаты всем пенсионерам. На эту меру социальной поддержки в краевом бюджете предусмотрено больше 570 миллионов рублей. По поручению Владимира Миклушевского первыми выплату получат жители районов, пострадавших от тайфуна «Лайонрок», проинформировали сегодня в администрации региона.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, порядок предоставления социальной поддержки в виде «губернаторской тысячи» остался прежним.

«По одной тысяче рублей получат все пенсионеры, проживающие в регионе, в том числе и ушедшие на заслуженный отдых по линии силовых структур», – уточняют специалисты.

Выплату могут принести на дом вместе с пенсией, либо отправят на банковские счета. При этом никакого заявления от пенсионеров не требуется. В заявительном порядке предоставляется лишь гражданам, которые стали пенсионерами в конце 2016 года или недавно сменили место жительства и оформляют пенсию в другом районе.

Заявление на получение «губернаторской тысячи» потребуется и от граждан, получающих пенсии по линии силовых структур. Исключение составляют те, кто получает любые меры социальной поддержки из краевого бюджета – субсидии, ветеранские и другие. На таких граждан у специалистов имеются все необходимые для начисления данные.

«Заявительный характер для пенсионеров-силовиков необходим для актуализации данных о получателе. Военные пенсионеры – люди ещё достаточно молодые и мобильные. Бывает так, что меняют место жительства и забывают ставить в известность территориальные отделы соцзащиты», – уточнила директор департамента Лилия Лаврентьева.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в январе приморские пенсионеры получили надбавку по 5 тысяч от президента России.

 
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