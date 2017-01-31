Власти окажут поддержку домам культуры и театрам в Приморье

Руководитель Межрегионального координационного совета «Единой России» по Приморскому краю, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия), депутат Государственной думы Сергей Сопчук поделился своими впечатлениями от работы XVI партийного съезда c жителями Уссурийска.

На расширенном заседании Общественной палаты Уссурийского городского округа 30 января Сергей Сопчук встретился с общественными лидерами и активом местного отделения партии.

Народный избранник акцентировал внимание своих земляков на первых итогах работы нового депутатского корпуса российского парламента.

«С момента формирования Государственной думы XII созыва прошло чуть более четырёх месяцев, но уже можно говорить о первых итогах её работы по исполнению наказов избирателей», – сказал депутат. Он проинформировал уссурийцев о продвижении некоторых проблемных вопросов, волнующих жителей региона. В частности, об обращении коллектива сахарного комбината, расположенного в Уссурийске, и выпускающего сладкую продукцию, широко известную на всем Дальнем Востоке. Предприятие сейчас испытывает определённые трудности, в том числе с поставкой импортного дорогостоящего сырья. В ходе избирательной кампании прошлого года Сергей Андреевич получил наказ от тружеников комбината – взять на депутатский контроль возрождение свекловодства в Приморском крае.

«Я лично участвую в решении этой острой проблемы, вместе с правительством страны и региональным руководством. Очередные рабочие встречи с представителями Минсельхоза состоятся в феврале. О результатах я обязательно вас проинформирую», – заверил депутат.

Он поделился впечатлениями от высшего партийного форума единороссов.

«Президент страны Владимир Путин в своём приветственном слове к участникам съезда отметил, что главный капитал «Единой России» – доверие граждан. И мне это глубоко импонирует. А завоевать доверие можно только постоянной, системной работой по исполнению взятых на себя обязательств. Наша программа – это не декларативный документ, а реальная «дорожная карта» поступательного движения нашей страны. Мы сказали своим землякам: “Все социальные обязательства при формировании федерального бюджета-2017 будут сохранены”. И это выполнено. Мы сказали россиянам: “Будут реализованы новые федеральные проекты”. И наша фракция «Единой России» в Государственной думе консолидированным голосованием обеспечила выделение средств из федерального бюджета на реализацию новых национальных проектов, развивающих важнейшие экономические и социальные сферы государства», – сказал Сопчук.

В качестве примера депутат остановился на четырёх проектах, стартующих в этом году. Все они направлены на развитие малых городов России и рассчитаны на пять лет. В частности, на реализацию проекта «Городская среда» Приморский край получит от федерального центра 382 миллиона рублей – это 83 % необходимого финансирования, остальные 17 % средств будут выделены из краевого бюджета. А это значит, что уже в обозримом будущем планируется благоустроить в краевых городах придомовые территории и общественные пространства – парки, места массового отдыха приморцев.

Власти окажут поддержку местным домам культуры и театрам (проекты «Местный дом культуры» и «Театры малых городов»). Например, драматический театр Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской уже подал заявку в краевой профильный департамент на участие в разрабатываемой сейчас региональной программе Приморского края, в рамках которой труппа театра может получить финансовые средства на новые театральные постановки.

Впрочем, в центре внимания партийцев в 2017 году будут не только новые проекты, но и «ревизия» уже действующих. Часть их, после успешного завершения, планируется свернуть, другие, наоборот, получат новый импульс.