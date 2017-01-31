"Единая Россия" поставила на контроль установку окон в школах Приморья

Подрядные организации, выигравшие тендер «Единой России», продолжают работу по установке новых окон в учебных заведениях на территориях, пострадавших от тайфуна «Лайонрок» в сентябре 2016 года. В поле зрения партийцев – приморская глубинка.

На данный момент монтажные работы завершены на пяти из тринадцати объектов: в средней школе № 3 села Рудная Пристань, школе № 7 и детском садике № 7 села Каменка в Дальнегорском городском округе, в детсаду № 16 села Мельничного в Красноармейском районе и в школе села Беневского Лазовского района. Решается вопрос о доставке стеклопакетов для школьного учреждения, расположенного в самом труднодоступном районе Приморского края.

«Сегодня мы решаем, каким образом доставить стеклопакеты в отдалённое село Агзу, расположенное в Тернейском районе, – сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» Валентин Шуматов. – Если не получится сделать это авиасообщением, рассмотрим вариант доставки по морскому пути».

Региональное отделение партии контролирует качество и сроки выполняемых подрядчиками работ. В этой роли выступают компании «Окна Эталон», «Еврострой Альянс» и «Хоттей».

2 сентября Приморское отделение партии «Единая Россия» выступило с призывом о сборе средств для оказания помощи затопленным населённым пунктам. Собрали порядка 12 миллионов рублей. По решению регионального политсовета «Единой России» благотворительные средства направлены на ремонт школ и детсадов в Лазовском, Кавалеровском, Красноармейском, Дальнегорском и Чугуевском районах края.