Мэрия: отопительный сезон во Владивостоке проходит без серьёзных сбоев

Городские власти заявляют, что отопительный сезон 2016-2017 во Владивостоке проходит в штатном режиме. Чрезвычайных ситуаций и крупных технологических аварий в системах теплоснабжения не зарегистрировано. Об этом сегодня, 31 января, сообщил представитель управления по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Жилищно-коммунальный комплекс приморской столицы бесперебойно прошёл «экватор» текущего отопительного периода. Учреждения социального назначения – детские сады, школы, учреждения здравоохранения и культуры, а также жилищный фонд, предприятия и частные учреждения города – обеспечены стабильным теплоснабжением. Запасы угля для объектов малой теплоэнергетики соответствуют нормам.

По данным пресс-службы мэрии, специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» и Дальневосточной генерирующей компании при необходимости в рабочем режиме устраняют локальные порывы на теплосетях.

Сейчас в краевой столице насчитывается 650 километров тепловых сетей, которые были построены более 60 лет назад. Массовый капитальный ремонт впервые за долгие десятилетия начался совсем недавно – в 2008 году, при этом износ теплосетей достигает 70 %. Поэтому количество порывов на теплосетях города остаётся высоким – с начала отопительного периода (с 20 октября 2016 года) их произошло порядка 330. Благодаря оперативным действиям аварийно-восстановительных бригад, действующих на базе МУПВ «ВПЭС», неполадки устранены в нормативные сроки, что позволило избежать сбоев в работе системы жизнеобеспечения.

К слову, на случай возникновения нештатных ситуаций во Владивостоке сформированы аварийные бригады, которые укомплектованы необходимым оборудованием, инструментами и средствами связи. Такие бригады работают в круглосуточном режиме. При возникновении нарушений на сетях следует обращаться по телефону: (423) 245-78-42.