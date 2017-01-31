На лекарства для приморских льготников направили 57,7 миллионов рублей

С начала 2017 года в Приморском крае лекарственное обеспечение льготных категорий граждан идёт в соответствии с планом. На это было выделено 57,7 миллионов рублей.

Как сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Екатерина Елисеева, ещё в конце 2016 года департамент оформил закупку лекарственных средств для льготных категорий граждан. Уже обслужено более 19 тысяч льготных рецептов.

По-прежнему самыми дорогостоящими препаратами обеспечиваются жители края по программе «7 ВЗН – высокозатратных нозологий» – средняя стоимость препарата составляет 80-100 тысяч рублей. Такие препараты получают пациенты, страдающие редкими, орфанными заболеваниями – их в Приморье насчитывается 1479 человек, в том числе 43 ребёнка. Все они, по словам Екатерины Елисеевой, обеспечены необходимыми жизненно важными препаратами.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что всего в Приморском крае в региональном реестре числится более 49 тысяч льготников, еще почти 34 тысячи приморцев входят в федеральный регистр льготников. Обеспечение льготников лекарствами происходит на условиях софинансирования из краевого и федерального бюджетов в рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 – 2020 годы. В прошлом году на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан Приморья из всех источников финансирования направлено более 680 миллионов рублей.