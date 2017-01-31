Во Владивостоке за горы снега и мусора выписано штрафов на 360 тысяч

Специалисты административных комиссий приморской столицы не перестают штрафовать нерадивые управляющие компании и частные предприятия за складирование мусора и неубранный снег, сообщает РИА «Восток-Медиа».

За неделю административные комиссии Владивостока рассмотрели около 100 протоколов. В общей сложности нарушителям предстоит выплатить более 360 тысяч рублей в виде штрафов.

Так, например, ООО «Независимая управляющая компания» заплатит 50 тысяч рублей за складирование мусора за пределами контейнеров. Несанкционированная помойка образовалась на Каплунова, 5.

Мастеру участка управляющей компании «Домашний-Уют» придётся ответить за неочищенную от снега территорию. Он не позаботился о том, чтобы двор рядом с домом № 50 на Некрасовской почистили от снега, и заплатит за это 5 тысяч рублей. На таком же правонарушении попался директор управляющей компании «Стандарт». Он не занялся уборкой придомовой территории по адресу: Некрасовская, 48 и теперь также обязан выплатить 5 тысяч рублей.

Мэрия не перестаёт напоминать, что административные комиссии всех районов Владивостока ежедневно контролируют работу управляющих компаний и частных предприятий. Эксперты следят за соблюдением административного законодательства.