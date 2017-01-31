Пожарные несколько часов боролись с крупным пожаром в Уссурийске

За прошедшие сутки в Приморском крае произошло несколько серьёзных пожаров, сообщает РИА «Восток-Медиа». Особенно сильный пожар случился в Уссурийске.

В минувший понедельник в Приморье произошло несколько пожаров, самый серьёзный из них - в Уссурийске. Там загорелся склад на улице Хмельницкого. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю, информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны в 13:24. Спустя 6 минут на месте оказались пожарные расчёты. Спустя полчаса огнеборцам удалось локализовать пожар. Однако полностью справиться с огнём они смогли лишь к 5 часам вечера. Это связано с приличной площадью возгорания – пламя охватило 120 квадратных метров территории. На месте происшествия работали 26 человек личного состава и 3 звена газодымозащитной службы. Пострадавших в результате происшествия нет – склад никем не эксплуатировался. Причины инцидента предстоит выяснить специалистам.

Ещё один пожар произошёл в Надеждинском районе Приморья. В посёлке Соловей-Ключ, на улице Лесной, загорелись несколько сельскохозяйственных построек. Пожарным сообщили о возгорании в 10:39. Огнеборцы быстро прибыли на место происшествия и к 11 часам смогли локализовать пламя. В час дня огонь удалось потушить. Пострадавших в результате происшествия нет.

Всего за прошедшие сутки в крае произошло 12 пожаров.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о других инцидентах. Так, 26 января во Владивостоке загорелось общежитие. Потом спасателям пришлось тушить пламя в бараке на улице Пушкинской. Ранее в приморской столице сгорел деревянный жилой дом на улице Талалихина. Ещё один пожар произошёл в пригороде Владивостока. Тогда в огне пострадал один человек.