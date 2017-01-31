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В ВДЦ "Океан" завершается строительство детского научного центра

В ВДЦ "Океан" завершается строительство детского научного центра
Объект накануне осмотрел губернатор Приморья
16 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

На базе всероссийского детского центра «Океан» нынешним летом должен открыться крупный детский научный центр. Объект уже находится в завершающей стадии строительства. Накануне стройку осмотрел губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Как рассказал генеральный директор ВДЦ «Океан» Андрей Базилевский,  новое здание на территории лагеря изначально задумывалось только как столовая для летней дружины «Парус». Однако оно вместит намного больше, чем столовую - на втором этаже здесь появятся центр виртуальной реальности, детский наукоград и инженерный центр. Посещать научный центр смогут не только ребята, которые приехали на смену в «Океан» - но и другие приморские школьники. Здесь также смогут повышать квалификацию педагоги края. Все занятия будут бесплатными.

Новый корпус строится в рамках федеральной программы по развитию всероссийского детского центра «Океан», рассчитанной на пять лет. РИА «Восток-Медиа» ранее рассказывало, что правительство утвердило её окончательный вариант в самом конце 2016 года. На реализацию новых проектов «Океана» в федеральном бюджете заложено 5,5 миллиардов рублей. Один из объектов, уже созданных по программе – жилой дом на 139 квартир, в который в декабре заселились сотрудники ВДЦ. Также здесь появятся разнообразные образовательные комплексы с новыми лабораториями, компьютерными классами, панорамными инсталляциями, мультимедийными, электронными и другими ресурсами.


 
 
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