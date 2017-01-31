Утром на дорогах Владивостока произошло несколько аварий

Однако они не стали причинами пробок

Этим утром дороги Владивостока оказались загружены на 4 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа». В приморской столице собралось всего несколько серьёзных пробок.

Самая сильная загруженность наблюдалась на Светланской улице. Сегодняшний затор оказался коротким по километражу – он начался на Спортивной и закончился уже в районе остановки «Гайдамак». Однако его мощность составила 6 баллов, а продолжительность – 2 часа.

На «шестёрку» оказался загружен проспект Красного Знамени. Эта пробка растянулась от кольца 3-й Рабочей до кольца инструментального завода и продержалась полтора часа.

Ещё одна 6-балльная пробка зафиксирована на Океанском проспекте в сторону центра города. Это на три балла выше обычного.

Плотный 5-балльный трафик зафиксирован по дороге от Луговой до Руднева.

А вот проспект 100-летия Владивостока сегодня праздник для автомобилистов. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность магистрали в сторону центра города варьировалась от 3 до 5 баллов. Обычно же в этом направлении собираются пробки мощностью в 6-7 баллов. Движение здесь не осложнили даже аварии. Одна из них произошла в районе ТЦ «Искра».

Другое ДТП зафиксировано в районе дома на проспекте 100-летия, 127.





Стоит отметить, что сегодняшние заторы были весьма короткими. Их длина варьировалась от 1,3 до 2,3 километров. Для Владивостока это очень хороший показатель – чаще всего заторы здесь растягиваются на 3 и более километра. Так что действительно серьёзных проблем с движением в приморской столице не было.