Шамора стала одним из самых популярных курортов России у иностранцев

Один из владивостокских пляжей, известный среди местных жителей и гостей как Шамора, вошёл в топ-15 самых популярных курортов России среди иностранных туристов в 2017 году. Гости из-за границы активно бронируют отели рядом с бухтой Лазурной, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Список самых популярных российских курортов для отдыха иностранных туристов в 2017 году составил сервис поиска отелей RoomGuru.ru. Эксперты проанализировали данные брони отелей для проживания с 1 мая по 31 августа 2017 года. Владивостокская Шамора заняла среди многочисленных курортных местечек 15-е место.

Иностранные туристы бронируют проживание в гостиницах в окрестностях Лазурной бухты в среднем на 7 дней и готовы платить по 3 тысячи рублей в сутки.

Лидерами топа стали Сочи, байкальский Хужир и Анапа. В список 15 лучших также попали Севастополь, Геленджик, Ялта, Алушта, Феодосия, Листвянка (Байкал), Пятигорск, Светлогорск и Зеленоградск на Балтийском море, Новороссийск и Евпатория.

Бухта Лазурная находится в Уссурийском заливе Японского моря в Приморье неподалёку от Владивостока. Местные жители по привычке называют её Шамора. Многим россиянам это название знакомо благодаря группе «Мумий Тролль». Илья Лагутенко с командой в 1998 году выпустил одноимённый альбом «Шамора».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что столица Приморья попала в топ-3 популярных городов России среди иностранцев. Владивосток занял 3-е место после двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга.