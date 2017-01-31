В Приморье пьяный водитель грузовика протаранил машины на автостоянке

В минувший понедельник Приморье отметилось действительно эпичной пьяной аварией. В Находке нетрезвый водитель грузовика на полном ходу врезался в автопарковку, сообщает РИА «Восток-Медиа».

30 января Находка отметилась массовым ДТП. В посёлке Врангель водитель грузовика на полном ходу влетел в автомобильную стоянку. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. Сначала виновник происшествия задел своего грузового собрата, а потом выбил «страйк» из четырёх легковых автомобилей. Пострадавших в происшествии, к счастью, не было.

Как сообщают очевидцы происшествия, водитель грузовика был сильно пьян и еле держался на ногах. Теперь мужчину наверняка лишат прав.

Ещё одна «пьяная» авария произошла во Владивостоке, в районе «гостинок» на Некрасовской. Виновником происшествия стал водитель Nissan Serena, ехавший со стороны фуникулёра. Он врезался в попутную легковушку Toyota Mark II. По информации dps_vl, причиной инцидента стал алкоголь. Мужчина был настолько пьян, что вскоре после столкновения уснул за рулём. Впрочем, ему повезло – в таком состоянии он действительно мог наломать серьёзных дров.

Алкоголь нередко становится причиной серьёзных автомобильных столкновений. Иногда они заканчиваются трагически. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о жителе Владивостока, который за одну ночь лишил жизни друга, разбил автомобиль и потерял права. Он сел за руль нетрезвым и на большой скорости врезался в столб. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля. Ещё одна авария произошла в Уссурийске. Там выпивший водитель легковушки на полном ходу влетел в припаркованный фургон. Автомобиль приморца превратился в «фарш», однако сам мужчина чудом выжил.