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Виктория Николаева: мы должны расставить приоритеты для Приморья

Виктория Николаева: мы должны расставить приоритеты для Приморья
Депутат Государственной думы посетила с рабочим визитом Дальнегорск
полчаса назад
Политика | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

Парламентарий от Приморья, депутат Госдумы Виктория Николаева накануне посетила спортивные школы «Гранит» и «Лотос» в городе Дальнегорске. Она пообщалась с сотрудниками учреждений, осмотрела помещения для занятий спортом.

«Я приятно удивлена уровнем развития данной сферы в Дальнегорске, здесь сделано очень многое для того, чтобы и дети, и взрослые могли полноценно заниматься самыми разными видами спорта. Но есть и проблемы: в бассейне – нужна вентиляция, в спортивном зале – ремонт. Фасады тоже старые, и всё это нужно приводить в порядок. Я этим вопросам буду уделять особое внимание», – заявила Николаева.

Также она осмотрела площадку, где планируется построить ледовую арену.

«Это хорошая и нужная идея, которая должна быть реализована в ближайшее время», – отметила депутат.

В своей новой приёмной в Дальнегорске парламентарий провела рабочую встречу с руководителями градообразующих предприятий, профсоюзных комитетов и Пенсионного фонда. По итогам дискуссии принято решение разработать ряд предложений, касающихся особенностей развития дальневосточных регионов. Эти предложения Виктория Николаева обещала адресовать профильным федеральным ведомствам.


 

«Мы должны расставить приоритеты, понять, что сейчас Приморью нужнее всего. Эти предложения я обязательно передам в Министерство по развитию Дальнего Востока и буду следить за тем, чтобы они были реализованы. Сегодня дальневосточным регионам уделяется особое внимание, и наша задача сейчас – чётко обозначить наши нужды, выбрать правильный курс, чтобы дальше работать именно по заданным направлениям», – подчеркнула Виктория Николаева.

На встрече обсуждались вопросы введения «северных» надбавок к зарплате для жителей отдалённых территорий, возможность обеспечения жильём социального и коммерческого найма сотрудников градообразующих предприятий.

Со своими предложениями пришли на приём к депутату и жители Дальнегорска. Проблему с организацией дополнительной остановки у городской поликлиники удалось решить прямо во время приёма – депутат обратилась с этим вопросом к исполняющему обязанности главы администрации, на что получила положительный ответ.

«Есть обращения очень сложные, некоторые приходят с целыми законодательными инициативами. Те вопросы, которые не получается решить на месте, я забираю с собой в Москву и буду отрабатывать их там. Из Дальнегорска я уезжаю с целой пачкой таких обращений», – сообщила Николаева.

Отдельную встречу с представителями общественных объединений Виктория Николаева посвятила реализации новых проектов партии «Единая Россия» – «Городская среда», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов». Парламентарий отметила, что одним из основных инструментов в этой работе сейчас является общественный контроль.

«Остался всего месяц до запуска программ. И здесь особую роль играет активность жителей: общественные слушания, собрания жильцов на старте и их контроль в процессе – обязательное условие для полноценной реализации проектов», – сказала депутат.

Визит Виктории Николаевой завершился вручением путёвок в санаторий «Амурский залив» сотрудникам предприятий и социальных учреждений города Дальнегорска.

 
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