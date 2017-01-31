"Спартак-Приморье" проиграл "Новосибирску", но может взять реванш

Баскетболисты владивостокского «Спартака» накануне не сдержали напора лидеров первого дивизиона/Суперлиги – команды «Новосибирск». Спортивное рандеву во Владивостоке завершилось со счётом 87:69 в пользу гостей. «Красно-белые» находятся на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата, сообщает РИА «Восток-Медиа».









Сибиряки начали с мощного рывка, а «Спартак-Приморье» – Джастин Мартин и компания – весь поединок пытались сократить разрыв. Спартаковцев подвёл низкий процент попаданий с игры.

«Новосибирцы обыграли нас заслуженно. Наши планы не сбылись, и в этом заслуга соперника. Слишком много мы ошибались в каких-то простых моментах, не хватало концентрации, прокомментировал встречу главный тренер «Спартака-Приморье» Милош Павичевич. – Видел: ребята старались, вернулись в игру в третьей четверти, даже повели «два очка». Но затем упустили соперника и не смогли уже сделать второй рывок. Не зря «Новосибирск» идёт на первом месте, пока данная команда – сильнейшая в нашей лиге. Вину за поражение полностью беру на себя».

1 февраля соперницы вновь сойдутся на паркете «Олимпийца» во Владивостоке – теперь под эгидой 1/4 финала Кубка России. У «Спартака» появится возможность взять реванш.



























































