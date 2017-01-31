Лучшим рыбаком Артёма оказалась женщина

В приморском городе Артёме выбрали лучшего рыбака. На выходных состоялись соревнования «Золотая рыбка», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Юбилейные 15-е городские соревнования по любительской рыбалке в зимний период прошли в Артёме. Их участниками стали 56 человек – работники администрации округа, руководители предприятий и учреждений, работники ОМВД России по городу Артёму.

Соревнования проходили как в командном, так и в личном зачёте и в нескольких номинациях - «Первая пойманная рыба», «Последняя пойманная рыба», «Самая крупная рыба», «Самая мелкая рыбёшка», «Оригинальный экземпляр», «Разнорыбица», «Наибольшее количество пойманной рыбы» и «Скоростной бурильщик».

В командном этапе лидерами стала сборная Кореи Family Fish. Серебро досталось «Эркор-Плюсу», а третье место - «ГЛАС и О». Первое место в личном первенстве завоевала Наталья Шегай из команды Family Fish. Вторым стал представитель этой же команды Дмитрий Когай, а бронзу получил Антон Щур из команды «Эркор-Плюс». Обладатель третьего места ко всему прочему стал лучшим в номинации «Скоростной бурильщик».

Всего участники соревнований поймали 87 «хвостов».







