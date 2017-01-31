Глава МЧС России вновь посетит Приморье

Глава МЧС России Владимир Пучков в ходе поездки в Приморский край во вторник оценит ход ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок». В первую очередь он собирается посетить Чугуевский район, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на РИА «Новости».

В ходе рабочей поездки в Приморье глава МЧС России Владимир Пучков проверит, как идёт восстановление региона после циклона, который ударил по краю в конце августа - начале сентября 2016 года.

В результате обильных дождей на территории края тогда пострадали несколько десятков населённых пунктов, оказались подтопленными тысячи жилых домов. Стихия также нанесла ущерб объектам инфраструктуры, были размыты десятки километров дорог и мостов, пострадали объекты энергетики и связи.

Глава министерства планирует посетить наиболее пострадавший от наводнения Чугуевский район края, где в результате паводка пострадали более 7 тысяч человек и около 30 населённых пунктов. Пучков обсудит с главой муниципального образования актуальные вопросы, а также встретится с местными жителями.

Кроме того, министр примет участие в заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под руководством заместителя председателя правительства РФ, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. «На совещании будут подведены итоги работы различных ведомств по ликвидации последствий масштабного паводка и оказанию помощи населению на сегодняшний день и определены перспективные задачи», — сообщили в пресс-службе министерства.

Глава МЧС посетит ряд и подразделений министерства, чтобы оценить готовность спасателей Приморья к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Федеральный режим ЧС действовал в Приморье чуть больше месяца. Владимир Пучков ввёл его 2 сентября в связи с массовыми разрушениями из-за тайфуна «Лайонрок».