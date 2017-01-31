В Приморье ожидаются оттепели

Второй рабочий день новой недели в Приморье будет солнечным и маловетреным.В последний день января осадков в крае не ожидается. При умеренном северо-западном ветре температура воздуха составит от -11… до +1 градуса. Этот показатель на 2-5 градусов выше вчерашнего, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», на этой неделе вообще ожидается чередование волн тепла и холода. Так, например, сегодня кратковременное похолодание сменится потеплением. В среду над Приморьем пройдут фронтальные разделы. Облачность и осадки не поспособствуют выхолаживанию воздуха. Ночной фон температуры воздуха повысится на 4 — 8 градусов.

Во второй половине недели над югом дальневосточного региона будет властвовать гребень антициклона. Ночи ожидаются холодными, температура воздуха понизится на 3 — 6 градусов, а днем температуры, наоборот, будут постепенно повышаться.

Оттепели до +2 градусов ожидаются в крае к концу рабочей недели. Кроме того, уверяют синоптики, не ожидается в Приморье и катастрофических снегопадов. Снег различной интенсивности возможен в середине недели.