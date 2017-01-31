Во Владивостоке открылся центр поддержки получателей гектара

Юристы и кадастровые инженеры готовы консультировать всех с 9 до 18

В столице Приморья создан консультационный центр поддержки для всех, кто желает получить «дальневосточный гектар» в пределах края. В центре работают разнопрофильные специалисты – юристы, кадастровые инженеры, квалифицированные сотрудники управления землями и имуществом. Их задача – помочь людям разобраться с кадастровыми картами и подобрать участок, чтобы впоследствии при оформлении не испытать разочарования.

Как рассказал исполняющий обязанности директора краевого департамента земельных и имущественных отношений Илья Терехов, центр создан по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского, чтобы сделать процедуру получения земли более понятной и удобной и помочь пользователям системы избежать ошибок при формировании земельного участка. Гектар – не единственная тема, которую можно обсуждать с сотрудниками центра – они готовы оказывать консультации и по другим вопросам, касающихся земельных отношений.

Обратиться за консультацией к специалистам все желающие смогут ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по адресу: Бородинская, 14, 1 этаж.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что губернатор Приморья также поручил оказать консультативную помощь получателям гектара во всех МФЦ Приморья. Специалисты многофункциональных центров помогают заявителям от регистрации на портале и до выбора гектара, а также отправки заявления.