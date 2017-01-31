Часть Владивостока сегодня останется без света

Сегодня, 31 января, с 9:00 до 17:00 во Владивостоке пройдут плановые отключения электричества. В связи с профилактическими работами на электросетях в части домов не будет света, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Владивостокское предприятие электрических сетей». Отключения пройдут по следующим адресам: Адмирала Захарова, 5; Адмирала Кузнецова, 90, 92; Бийская, 24, 26, 26а, 32; Вавилова, 29; Главная, 11, 12, 23в, 23е, 25, 40а, 42, 42в, 42д, 44д, 48; Карбышева, 14; проспект Красного Знамени, 98, 100, 102, 104, 104а, 123д; Линейная 1-я, 1, 11, 14, 16, 18, 20, 22; Народный проспект, 11; Невельского, 27, 29, 31; Океанский проспект, 50; Посьетская, 19; садовое товарищество «Садгород», 6, 7, 9, 29; Снеговая, 13а; Уютная, 44, 46, 48, 50, 52; Черняховского, 3.

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