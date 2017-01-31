Часть Владивостока сегодня останется без света

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Энергетики озвучили список адресов
|Фото: strobius.com.ua
Сегодня, 31 января, с 9:00 до 17:00 во Владивостоке пройдут плановые отключения электричества. В связи с профилактическими работами на электросетях в части домов не будет света, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Владивостокское предприятие электрических сетей».
Отключения пройдут по следующим адресам:
Адмирала Захарова, 5;
Адмирала Кузнецова, 90, 92;
Бийская, 24, 26, 26а, 32;
Вавилова, 29;
Главная, 11, 12, 23в, 23е, 25, 40а, 42, 42в, 42д, 44д, 48;
Карбышева, 14;
проспект Красного Знамени, 98, 100, 102, 104, 104а, 123д;
Линейная 1-я, 1, 11, 14, 16, 18, 20, 22;
Народный проспект, 11;
Невельского, 27, 29, 31;
Океанский проспект, 50;
Посьетская, 19;
садовое товарищество «Садгород», 6, 7, 9, 29;
Снеговая, 13а;
Уютная, 44, 46, 48, 50, 52;
Черняховского, 3.