Компанию депутата Сулеева не оповестили о запрете стройки на Бестужева

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Представители ООО "Версат" пытаются разобраться в ситуации
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Компания «Версат», которая занимается строительством магазина во Владивостоке, ничего не знает о запрете стройки, сообщает РИА «Восток-Медиа». Как выяснилось, администрация города пока не оповещала фирму о своём решении.
Как стало известно чуть ранее, сегодня администрация Владивостока отменила разрешение на строительство магазина на Бестужева, 40, выданное компании «Версат». Такое решение чиновники вынесли, подробно ознакомившись со всеми документами на строительство. Однако, как удалось узнать корреспонденту РИА «Восток-Медиа», самих «виновников торжества» об этом ещё не оповещали.
Юрист ООО «Версат» Станислав Дмитриев сообщил: «Мы не получали никаких решений от городских властей. Нас не оповестили ни письменно, ни по телефону, ни как-то ещё. Сейчас мы разбираемся в ситуации и потом будем уже как-то действовать». Как именно поведёт себя фирма, связанная с депутатом владивостокской думы Дмитрием Сулеевым, – неизвестно. Есть вероятность того, что народный избранник всё-таки не отступится от своих планов – борьба подконтрольной ему компании за этот участок в Дворянском гнезде тянется много лет.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ночь с 7 на 8 декабря рабочие обнесли двухметровым железным забором сквер на Бестужева, 40 и начали готовить строительную площадку. Рабочие вырубили многолетние деревья, которые высаживали местные жители. Данные действия привели к протестам жильцов и привлечению к решению вопроса нескольких депутатов. Проблему обсудили, в том числе, на круглом столе в городской думе. Сегодня, в канун Нового года, общественность, по-видимому, добилась своего.
Да он везде где понастроил незаконно зданий, просто не знал, что там нельзя строить. мы судились, судились, а остались баранами. хоть не позорились бы.
А глазки такие честные, честные - сама невинность! Нужно с него в 1000 кратном размере удержать за срубленные деревья, то что он загубил, восстанавливать лет 30-ть нужно, а прокуратуре хорошенько "поковырять" насчет выданного разрешения! И вообще, "поковырять"!
А я не вижу честных глазок, наоборот такое пронырливое и самоуверенное
На выборы надо ходить, чтобы и духа таких "слуг" народа не бы ни в каких думах и заксобраниях. А так мы и есть стадо баранов, которых всегда можно отправить на шашлык. Все они идут во власть, чтобы как-нибудь поживиться, а чаяния народа им по барабану.