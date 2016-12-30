Компанию депутата Сулеева не оповестили о запрете стройки на Бестужева

Компания «Версат», которая занимается строительством магазина во Владивостоке, ничего не знает о запрете стройки, сообщает РИА «Восток-Медиа». Как выяснилось, администрация города пока не оповещала фирму о своём решении.

Как стало известно чуть ранее, сегодня администрация Владивостока отменила разрешение на строительство магазина на Бестужева, 40, выданное компании «Версат». Такое решение чиновники вынесли, подробно ознакомившись со всеми документами на строительство. Однако, как удалось узнать корреспонденту РИА «Восток-Медиа», самих «виновников торжества» об этом ещё не оповещали.

Юрист ООО «Версат» Станислав Дмитриев сообщил: «Мы не получали никаких решений от городских властей. Нас не оповестили ни письменно, ни по телефону, ни как-то ещё. Сейчас мы разбираемся в ситуации и потом будем уже как-то действовать». Как именно поведёт себя фирма, связанная с депутатом владивостокской думы Дмитрием Сулеевым, – неизвестно. Есть вероятность того, что народный избранник всё-таки не отступится от своих планов – борьба подконтрольной ему компании за этот участок в Дворянском гнезде тянется много лет.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в ночь с 7 на 8 декабря рабочие обнесли двухметровым железным забором сквер на Бестужева, 40 и начали готовить строительную площадку. Рабочие вырубили многолетние деревья, которые высаживали местные жители. Данные действия привели к протестам жильцов и привлечению к решению вопроса нескольких депутатов. Проблему обсудили, в том числе, на круглом столе в городской думе. Сегодня, в канун Нового года, общественность, по-видимому, добилась своего.