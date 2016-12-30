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Работникам "Примтеплоэнерго" выплатили январский аванс

Работникам "Примтеплоэнерго" выплатили январский аванс
Предприятие входит в новый год без долгов перед персоналом
час назад
Общество | Приморский край
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Фото: Kp.md

Краевое предприятие «Примтеплоэнерго» полностью рассчиталось со своими сотрудниками по зарплате за 2016 год. Сейчас здесь  уже начали выплачивать аванс за январь. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о профсоюзном конфликте, разгоревшемся из-за постоянных задержек заработной платы в «Примтеплоэнерго». Часть коллектива подписала письмо о выражении недоверия гендиректору предприятия Алёне Григорьевой. В письме содержалась просьба к губернатору заменить руководителя.

На сегодня, по сведениям краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, в «Примтеплоэнерго» выплачена вся задолженность по заработной плате. Долги закрыты по всем филиалам.  

Генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Алёна Григорьева остаётся на своём посту.

По её словам, первая часть заработной платы, традиционно выплачиваемая 30-го числа каждого месяца, была выплачена в срок – до 27 декабря.

 
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