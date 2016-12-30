Валентин Шуматов: самое важное в жизни – это здоровье

В преддверии Нового года, 30 декабря, лидер регионального отделения «Единой России» Валентин Шуматов посетил краевые детские клинические больницы № 1 и № 2 в городе Владивостоке. Больше 65 детей – пациентов больниц получили от него новогодние подарки, а также поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, которые приехали к детям вместе с партсекретарём.

Праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой стал ярким и долгожданным событием для всех малышей из Приморского края, которые вынуждены сейчас находиться на лечении вдалеке от дома.

«Я желаю вам в 2017 году быть здоровыми. Ведь это самое важное в вашей жизни и жизни ваших близких. Пусть ничто в следующем году не помешает вам на пути к выздоровлению, а мы в свою очередь готовы оказывать помощь пациентам детских больниц в Приморье через организацию благотворительных вечеров», – сказал Валентин Шуматов.

Кроме детского праздника, секретарь приморского отделения партии посетил новое реанимационное отделение в Приморской краевой детской клинической больнице № 2. После открытия реанимации именно здесь будут спасать жизни малышей, оставшихся без попечения родителей, с тяжёлыми патологиями развития, наследственными заболеваниями и ВИЧ.

Деньги на создание палаты интенсивной терапии во второй детской клинической больнице собраны в марте этого года на благотворительном вечере, который организовала «Единая Россия». Все деньги, а это около 4 миллионов рублей, направлены партийцами на строительство и оснащение оборудованием реанимационного отделения.